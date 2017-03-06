Бельгийский «Андерлехт» продлил контракт с главным тренером клуба Рене Вайлером.
Контракт швейцарского тренера с брюссельцами истекал летом, но клуб решил продлить соглашение с наставником до 2019 года.
Напомним, что в «Андерлехте» выступает принадлежащий «Динамо» Лукаш Теодорчик.
Источник — Sport.ua
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