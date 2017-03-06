Алексей ДИТЯТЬЕВ: «Текущие позиции – не место для Карпат»

Вчора на полі «Арени Львів» «Карпати» продемонстрували якісний футбол і здобули перемогу. Для Олексія Дитятьєва, новачка «левів» зимового міжсезоння, то була перша гра у рідних стінах. Разом з Андрієм Нестеровим він надійно відіграв в обороні, тим самим, не дозволивши гравцям «Олександрії» пробити Євгена Боровика. Про недільну зустріч з командою Володимира Шарана карпатівець розповів у інтерв’ю Інформаційному центру клубу.



– Олексію, що скажеш про першу домашню гру у новому році?

– Передусім, хочу подякувати нашим вболівальникам, які прийшли і підтримали нас у грі з «Олександрією». Ми відчували їхню підтримку і заслужено перемогли. Гра видалася непростою, але для нас було дуже важливо добре розпочати новий рік. Приємно, що «Карпати» продемонстрували хороший футбол і здобули три пункти.



– У минулому турі Станіслав Куліш відзначився покером. По перерві на поле «Арени Львів» вийшов ще один форвард «Олександрії» Віталій Пономар. Важко було діяти проти нападників суперника?

– Це хороші виконавці, але вважаю, що ми впоралися. Значна частина атак «Олександрії» зводилася до вибивання м’яча вперед. Загалом лінія захисту зіграла надійно і добре, що не дозволила опонентам забити гол.



– За два матчі тобі вдалося досягнути непоганого взаєморозумінням з Андрієм Нестеровим...

– Мені комфортно з ним грати, ми швидко потоваришували і налагодили спільну гру.



– Ви – земляки, обоє з Херсонщини...

– Так, вихованці місцевого футболу, однак познайомилися лише в «Карпатах» (сміється).



– Впевнено вчора відіграв і Євген Боровик.

– Вся команда діяла злагоджено, а Женя видав хорошу гру. Якщо все спокійно в тилу, то це передається команді – і нападникам, і середній лінії, і обороні. Дуже радий, що Боровик провів вчора класний матч.



– У міжсезоння команду поповнило чимало новачків і ти у їх числі. Вже адаптувався у колективі?

– У нас прекрасна атмосфера. Можу відзначити загальнокомандне порозуміння. Молодь часто запитує про певні моменти, у нас панує взаємодопомога. Тренування проходять з хорошим настроєм. Ми багато часу проводимо разом – зранку збираємося на базі і пізно їдемо додому після процедур відновлення. Я зі всіма чудово спілкуюся.



– Після перемоги над «Олександрією» команді стане легше?

– Однозначно. Думаю, в психологічному плані це суттєво покращить ситуацію. «Карпати» повинні далі лише перемагати. Треба вибиратися з тих позицій, на яких ми перебуваємо. Це не місце для такої команди, як «Карпати». Мусимо докладати зусиль, щоб виправити ситуацію.