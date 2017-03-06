Антонио КОНТЕ: «Мы имеем полное право находиться на первом месте»

Антонио Конте и Н’Голо Канте обращают свои взоры на сегодняшний матч с «Вест Хэмом», и оба подчеркивают важность того, чтобы соответствовать высоким стандартам во время следующих 12 матчей.



Победа «Челси» на «Лондон Стэдуим» позволит нам на 10 очков оторваться от «Тоттенхэма» за 11 матчей до конца чемпионата, но Конте и Канте, получившие на прошлой неделе награды на церемонии London Football Awards, прекрасно понимают, что впереди еще много работы.



То, что сегодня нам предстоит лондонское дерби, делает эту задачу еще более сложной, как говорит тренер «синих».



«В этом сезоне мы доказываем, что имеем полное право быть на первой строчке таблицы, но мы хотим и дальше оставаться там, — говорит Конте. — Впереди еще 12 матчей, и все может случиться».



«В Англии, тем более в Лондоне, проходит много дерби. И эти матчи очень сложны. В Италии дерби — это матч «Ювентус» — «Торино», или «Интер» — «Милан», или «Рома» — «Лацио», это лучшие дерби в Италии».



«У «Вест Хэма» отличная команда и отличный тренер, я очень уважаю Славена Билича. Сегодня нам надо быть крайне внимательными, нам важно не потерять очки, но «Вест Хэм» будет стараться изо всех сил».



В прошлом сезоне Канте стал чемпионом в составе «Лестера», и он считает, что богатый опыт игроков «Челси» поможет команде в ответственный период.



«У нас в команде много чемпионов, — говорит француз. — Я думаю, каждый что-то выигрывал, и все знают, что, хотя мы лидируем, еще ничего не решено».



«Сейчас мы играем хорошо, и я рад этому, но ничего еще не решено, так что пока о достижениях не стоит говорить».