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Денис ВАСИН: «Я не комментирую действия арбитра»

Игрок «Стали» - о матче против «Звезды»

  • 06.03.2017 21:25
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Метки
ФК Сталь
© ФК Сталь

После матча со «Звездой» один из авторов забитых мячей Денис Васин пообщался с клубной пресс-службой.

- Денис, болельщики долго ждали победы «Стали»! Каковы сейчас твои ощущения?
- Эмоция сейчас самые положительные. Победу ждали не только болельщики «Стали», но и сами футболисты. С «Олимпиком» у нас игра не получилась, но мы разобрали свои ошибки. Сегодня, считаю, наша команда выглядела достойно и вполне заслужила победу.

- Что можешь сказать о поставленном арбитром пенальти?
- Раз арбитр свистнул, значит, нарушение правил на мне было. В первом тайме судья решил не назначать пенальти, видимо, там сыграно было чисто. С арбитрами спорить бесполезно.

- Главным арбитром встречи со «Звездой» была женщина, что довольно необычно. Что можешь сказать о работе Екатерины Монзуль?
- Я не комментирую действия арбитров.

- Но можно сказать, что этот арбитр принес вам удачу?
- Думаю, что мы победили только благодаря тому, что выполнили тренерскую установку на игру.

- Что сказал вам Леонид Кучук после игры?
- После матча Леонид Станиславович поблагодарил нас за игру и поздравил всех с победой. А меня лично поздравил и с прошедшим днем рождения.

Источник — ФК Сталь Каменское

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