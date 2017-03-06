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FA обвинила Мингса и Ибрагимовича в неподобающем поведении

Игроков «Борнмута» и «Манчестер Юнайтед» ждет наказание

  • 06.03.2017 21:20
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FA предъявила обвинения защитнику «Борнмута» Тайрону Мингсу и нападающему «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу в неподобающем поведении во время субботнего матча своих команд на «Олд Траффорд».В минувший уикенд «красные дьяволы» были вынуждены довольствоваться ничейным результатом (1:1), который не позволил им подняться с шестой позиции в Премьер-Лиге.

Еще в первом тайме этого матча Мингс наступил шипами на лицо лежащему Ибрагимовичу. Спустя несколько мгновений Златан ответил, ударив Тайрона локтем в лицо. Оба инцидента остались без внимания со стороны рефери Кевина Френда.

В послематчевом отчете начальству Френд подтвердил, что проглядел оба инцидента. Таким образом, это дало Ассоциации возможность выдвинуть обвинения на основании изучения видеоповторов, что и произошло.

Теперь у обоих игроков есть время до вечера вторника, чтобы ответить на обвинения. Подобного рода нарушения обычно караются дисквалификацией на три матча, но в случае с Мингсом наказание может быть ужесточено ввиду чрезмерной грубости, о чем дословно говорится в заявлении FA.

Источник — Fapl.ru

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