Хобленко забил самый быстрый гол после выхода на замену

Нападающий «Черноморца» Алексей Хобленко уже через минуту после своего выхода на замену сумел отличиться голом в ворота соперников.
Хобленко тем самым на одну минуту улучшил клубный «скорострельный» рекорд джокеров-моряков.
САМЫЕ СКОРОСТНЫЕ ГОЛЫ ДЖОКЕРОВ «ЧЕРНОМОРЦА» В ЧЕМПИОНАТАХ
В Дата Игрок Соперник Гол Счет
1’ 04.03.2017 Алексей ХОБЛЕНКО Днепр (г) 75’ (1:1) 1:1
2’ 17.09.1995 Александр КОЗАКЕВИЧ Таврия (д) 60’ (4:1) 4:3
18.06.2003 Денис КОЛЧИН Кривбасс (г) 78’ (3:0) 4:2
07.03.2005 Евгений ЛОШАНКОВ Оболонь (г) 57’ (1:1) 1:1
23.11.2012 Анатолий ДИДЕНКО Кривбасс (д) 77’ (2:0) 2:0
4’ 26.10.1996 Константин БАБИЧ Торпедо (г) 64’ (2:1) 2:1
02.05.2009 Владислав ВАЩУК Ильичевец (д) 24’ (1:1) 3:2
5’ 23.05.1993 Виталий ПАРАХНЕВИЧ Металлург З (д) 51’ (1:0) 1:0
19.06.1994 Виталий ПАРАХНЕВИЧ Волынь (д) 51’ (1:0) 1:1
16.10.2005 Юрий МИТЕРЕВ Кривбасс (д) 56’ (1:0) 2:1
Источник — Спорт-Экспресс в Украине
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