Приемов во вторник станет игроком Александрии

Атакующий полузащитник Владимир Приемов, до недавнего времени защищавший цвета иранского «Персеполиса», все-таки станет игроком «Александрии», но не сегодня. Контракт с уроженцем Одессы будет подписан только завтра, во вторник, хотя ранее наставник «горожан» Владимир Шаран заявлял о том, что это будет сделано в понедельник, 6 марта.

Так называемая «заминка» связана с тем, что Приемов пока не объявился в расположении своего нового клуба. Его ждут в Александрии, как говорится, с минуты на минуту.

Напомним, что Владимир Приемов уже имеет опыт выступлений за «горожан» - в 2010 году провел за первую команду три матча.