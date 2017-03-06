ФОМЕНКО: «Гусев? На Евро взяли сильнейших, исключение – Тимощук»

Экс-наставник сборной Украины намекнул, почему перед стартом Евро-2016 предпринял кадровые решения, которые вызвали скандал.
– Не жалеете, что не взяли на Евро-2016 Олега Гусева?
– Вспомните, что было после чемпионата Европы, на клубном уровне. (После паузы) Что было?
– Имеете в виду, что Гусев практически не играл за «Динамо»?
– Конечно. (После паузы) То есть, мы собрали во Францию всех сильнейших – это естественный процесс. Исключение было только по Тимощуку.
Источник — Футбол 24
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що Гусєв навесні грав мало і погано це правда.
Що йому запропонували сказати про травму щоб не принижувати його, це теж нормальне рішення.
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