ФОМЕНКО: «Гусев? На Евро взяли сильнейших, исключение – Тимощук»

Экс-наставник сборной Украины намекнул, почему перед стартом Евро-2016 предпринял кадровые решения, которые вызвали скандал.

– Не жалеете, что не взяли на Евро-2016 Олега Гусева?

– Вспомните, что было после чемпионата Европы, на клубном уровне. (После паузы) Что было?

– Имеете в виду, что Гусев практически не играл за «Динамо»?

– Конечно. (После паузы) То есть, мы собрали во Францию всех сильнейших – это естественный процесс. Исключение было только по Тимощуку.