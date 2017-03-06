Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ФОМЕНКО: «Гусев? На Евро взяли сильнейших, исключение – Тимощук»

Экс-тренер сборной Украины о невызове Олега Гусева на Евро-2016

  • 06.03.2017 20:33
  • 1919 просмотров
  • 10 комментария
Метки
ffu.org.ua
© ffu.org.ua

Экс-наставник сборной Украины намекнул, почему перед стартом Евро-2016 предпринял кадровые решения, которые вызвали скандал.

– Не жалеете, что не взяли на Евро-2016 Олега Гусева?
– Вспомните, что было после чемпионата Европы, на клубном уровне. (После паузы) Что было?

– Имеете в виду, что Гусев практически не играл за «Динамо»?
– Конечно. (После паузы) То есть, мы собрали во Францию всех сильнейших – это естественный процесс. Исключение было только по Тимощуку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

Источник — Футбол 24

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    CIO_FAKEL
      CIO_FAKEL, 06.03.2017 20:47
    +5
    старый лжец
    Ссылка
    yomayo17
      yomayo17, 06.03.2017 20:48
    +8
    Ооо, це "исключение" вдалось на славу!!!
    Ссылка
    Jeck
      Jeck, 06.03.2017 20:55
    +7
    От брехло, а як же розмова з Гусєвим про нібито травму ?
    Ссылка
    wwowa
      wwowa, 06.03.2017 20:56
    +6
    ну от і замість тимохи потрібно гуся було брати
    Ссылка
    zanerda678
      zanerda678, 06.03.2017 20:58
    +2
    Маразматик хренов!!! Небось сейчас футболками Тимощука торгуешь?
    Ссылка
    Вова Бойко
      Вова Бойко, 06.03.2017 20:59
    +3
    Ну вот и опозорил Тимоху!!))))
    Ссылка
    MSukoshvili
    online
      MSukoshvili, 06.03.2017 21:18
    +2
    Ну а что, вы хотите, чтобы он Суркиса слил. Дед, к его чести этого не делает. Старая школа.
    Ссылка
    Rustam OldBoy
      Rustam OldBoy, 06.03.2017 21:23
    +2
    а що він не так сказав?
    що Гусєв навесні грав мало і погано це правда.
    Що йому запропонували сказати про травму щоб не принижувати його, це теж нормальне рішення.
    Ссылка
    tylersports
    online
      tylersports, 06.03.2017 21:27
    +1
    сказал правду - Гусев уже давно "сдулся". Травмы подкосили.
    Ссылка
    fatalistua
    online
      fatalistua, 06.03.2017 21:30
    +1
    Трепло. Девич был в хороше й форме. Да и сейчас неплох и достоен вызова. Явно сильнее Зозули, Селезнева и прочих "бомбардиров".
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.