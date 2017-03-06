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Маурицио САРРИ: «Не думаю, что болельщики напугают Реал»

Тренер «Наполи» - о матче против мадридского «Реала»

  • 06.03.2017 20:31
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ФК Наполи. Маурицио Сарри
© ФК Наполи. Маурицио Сарри

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сари – о завтрашнем матче против мадридского «Реала»:

«Все давление идет на «Реал». Они чемпионы мира, самый богатый и сильный клуб. Поэтому они обязаны проходить дальше. Однако наши болельщики - тоже чемпионы мира. И завтра вся Европа это увидит. Не думаю, что крики болельщиков испугают «Реал». Единственное, что может напугать, это когда видишь невероятную целеустремленность в глазах соперника. И я надеюсь, что наши болельщики смогут передать это игрокам».

Источник — УЕФА

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