Арсенал – Бавария. Анонс

«На кону наша честь, и мы будем играть на максимуме все 90 минут», – сказал главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

Немудрено, ведь в первом матче, который состоялся три недели назад, «канониры» в Мюнхене потерпели сокрушительное поражение со счетом 1:5. Английский клуб откровенно опозорился, «Бавария» вытворяла с гостями все, что хотела.

По большому счету, никто уже не верит в то, что «Арсеналу» удастся пройти в следующий раунд турнира. Для этого лондонцам нужно забивать минимум четыре мяча, оставив свои ворота в неприкосновенности. В футболе, конечно, бывает всякое, но такой расклад уже совсем из области фантастики.

Так что «канонирам» и впрямь остается «спасать честь». Задача-минимум для «Арсенала» – не проиграть немцам. Задача-максимум – победить с максимально возможным счетом, подсластив горькую пилюлю мюнхенского разгрома.

Способен ли на это «Арсенал»? В последних четырех матчах АПЛ лондонская команда потерпела три поражения при разнице мячей 5-8, что говорит о кризисе в игре команды.

Еще и закапризничала главная звезда «Арсенала» в текущем сезоне – чилиец Алексис Санчес, разругавшийся с одноклубниками после поражения в Мюнхене. После этого Санчес еще раз повздорил с игроками «Арсенала» на тренировке, досрочно ее покинув. И тут же появились сообщения о том, что недовольный ситуацией Алексис попросил руководство клуба продать его в летнее трансферное окно… Впрочем, на тренировке в день перед ответной игрой с «Баварией» Санчес вполне приветливо здоровался с Венгером, что не укрылось от объективов камер. Или это был просто показной жест?

«Бавария» же готовится к матчу с чувством полной уверенности в своих силах. У мюнхенцев все отлично складывается и в чемпионате, и в Лиге чемпионов, немецкая машина готова смести со своего пути любого оппонента.

«Нужно не терять концентрацию, особенно в стартовые 15 минут. Надо дать понять «Арсеналу» – они могут делать все что угодно, но дальше выходит «Бавария», – считает капитан «Баварии» Филипп Лам.

«Это не увеселительный поход в город всей командой. Это Лига чемпионов, и нельзя думать, что мы уже в четвертьфинале», – предостерег команду председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

В целом, «Бавария» вряд ли затратит на матч сил больше, чем будет необходимо для достижения результата. Вполне вероятно, что щедрые мюнхенцы не будут слишком уж сопротивляться, если «Арсенал» из последних сил попробует вырвать победу. Но, как правильно отметил опытный Лам, дальше выходит «Бавария».

Ориентировочные составы:

«Арсенал»: Оспина – Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Коклен, Джака, Окслейд-Чемберлен, Ивоби, Уолкотт, Санчес.

Не сыграют: Озил, Эльнени, Касорла, Мертезакер

«Бавария»: Ульрайх – Лам, Мартинес, Алаба, Бернат, Киммих, Альканатара, Мюллер, Коста, Роббен, Левандовски.

Не сыграет: Лам

Котировки букмекеров:

Bwin: 3.25 – 3.70 – 2.10

Марафон: 3.45 – 3.95 – 2.12

7 марта, вторник