ЖУЛИАНО: «Я переживаю лучший период в своей карьере»

Экс-полузащитник «Днепра», ныне выступающий за «Зенит», Жулиано в интервью бразильскому изданию рассказал, как адаптировался в России, и выразил мнение, что сейчас находится на пике своей карьеры.

«Когда принял предложение «Зенита», понимал, что российская лига похожа на украинскую. Я уже был знаком с языком и погодными условиями, так что смог быстрее адаптироваться. Я приехал восемь месяцев назад, а сегодня переживаю лучший момент в своей футбольной карьере с точки зрения статистики выступлений и финансового дохода», — цитирует Жулиано UOL.

Жулиано провёл 24 матча за «Зенит» в РФПЛ и Лиге Европы, записав на свой счёт 15 голов и 9 результативных передач.