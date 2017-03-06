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Рубин минимально обыграл Анжи

Каунников принес победу казанскому клубу

  • 06.03.2017 20:25
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«Анжи» – «Рубин» - 0:1
Гол: Канунников, 81

«Анжи»: Юрченко, Жиров, Фибель, Мусалов, Брызгалов, Хубулов (Яковлев, 63), Эззатоллахи, Кацаев, Паршивлюк (Асильдаров, 89), Будковский, Прудников (Батов, 61).
«Рубин»: Рыжиков, Самбрано, Камболов, Устинов (Карадениз, 79), Бурлак, Ткачук (Цакташ, 56), Мвила, Санчес, Канунников, Жонатас, Жемалетдинов.

Предупреждения: Ткачук (11), Канунников (23), Эззатоллахи (27).
Удаление: Эззатоллахи (77).

Источник — Sport.ua

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