Рубин минимально обыграл Анжи

«Анжи» – «Рубин» - 0:1
Гол: Канунников, 81
«Анжи»: Юрченко, Жиров, Фибель, Мусалов, Брызгалов, Хубулов (Яковлев, 63), Эззатоллахи, Кацаев, Паршивлюк (Асильдаров, 89), Будковский, Прудников (Батов, 61).
«Рубин»: Рыжиков, Самбрано, Камболов, Устинов (Карадениз, 79), Бурлак, Ткачук (Цакташ, 56), Мвила, Санчес, Канунников, Жонатас, Жемалетдинов.
Предупреждения: Ткачук (11), Канунников (23), Эззатоллахи (27).
Удаление: Эззатоллахи (77).
Источник — Sport.ua
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