Олимпиакос уволил Паулу Бенту

«Олимпиакос» уволил с поста главного тренера португальца Паулу Бенту.
«Олимпиакос» проиграл три матча подряд, а поражение в последнем туре против ПАОКа стало последней каплей терпения руководства клуба. За ПАОК отличился Евгений Шахов.
Интересно, что «Олимпиакос» продолжает лидировать в чемпионате, опережая идущий вторым «Панионис» на 7 очков.
Источник — Sport.ua
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