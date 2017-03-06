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Олимпиакос уволил Паулу Бенту

Тренеру не простили три поражения подряд

  • 06.03.2017 20:21
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«Олимпиакос» уволил с поста главного тренера португальца Паулу Бенту.

«Олимпиакос» проиграл три матча подряд, а поражение в последнем туре против ПАОКа стало последней каплей терпения руководства клуба. За ПАОК отличился Евгений Шахов.

Интересно, что «Олимпиакос» продолжает лидировать в чемпионате, опережая идущий вторым «Панионис» на 7 очков.

Источник — Sport.ua

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