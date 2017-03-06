Арсен ВЕНГЕР: «На кону наша честь!»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от матча против «Баварии» в рамках Лиги чемпионов:
«Единственное преимущество в такой ситуации заключается в том, что у нас нет выбора. Мы должны атаковать и забивать. Мы играли против «Баварии» четыре раза, и мюнхенцы всегда были главным или вторым фаворитом на победу в турнире. Очевидно, нам было очень тяжело. Мы хотим получить шанс. На кону наша честь, и мы будем играть на максимуме все 90 минут».
Источник — УЕФА
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