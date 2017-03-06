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Арсен ВЕНГЕР: «На кону наша честь!»

Тренер «Арсенала» - о предстоящем матче против «Баварии»

  • 06.03.2017 20:16
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Метки
ФК Арсенал, Арсен Венгер
© ФК Арсенал, Арсен Венгер

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от матча против «Баварии» в рамках Лиги чемпионов:

«Единственное преимущество в такой ситуации заключается в том, что у нас нет выбора. Мы должны атаковать и забивать. Мы играли против «Баварии» четыре раза, и мюнхенцы всегда были главным или вторым фаворитом на победу в турнире. Очевидно, нам было очень тяжело. Мы хотим получить шанс. На кону наша честь, и мы будем играть на максимуме все 90 минут».

Источник — УЕФА

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