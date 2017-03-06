21-летний украинец дебютировал в чемпионате Грузии

Следом за чемпионатом украинской Премьер-лиги стартовал новый сезон и в национальном первенстве Грузии. В поединке первого тура встретились тбилисское Динамо и Колхети из города Поти. Победа досталась столичному клубу — 1:0.
В составе Колхети дебютировал в официальном поединке 21-летний украинский нападающий Николай Ковталюк, переехавший этой зимой на Кавказ из перволигового Колоса. В матче против Динамо украинец отыграл все 90 минут.
Отметим, что в первой части сезона Ковталюк провел в первой лиге семь поединков за коваливскую команду, а также один матч в Кубке Украины, мячей при этом не забивал.
Источник — Золотой талант Украины
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