21-летний украинец дебютировал в чемпионате Грузии

Трепло. Девич был в хороше й форме. Да и сейчас неплох и достоен вызова. Явно сильнее Зозули, Сел...

сказал правду - Гусев уже давно "сдулся". Травмы подкосили.

а що він не так сказав?що Гусєв навесні грав мало і погано це правда. Що йому запропонували сказа...

Ну а что, вы хотите, чтобы он Суркиса слил. Дед, к его чести этого не делает. Старая школа.