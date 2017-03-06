Украинские фанаты договорились с хорватскими ультрас о ненападении

Ультрас «Динамо» повідомили про попередню домовленість з хорватськими фанатами про ненапад під час матчу відбіркового циклу до ЧС-2018 Хорватія - Україна.

«Напередодні гри збірних Хорватії та України хотіли б довести до відома всіх, хто вирушає в Загреб відвідати цей матч, наступну інформацію.

На даний момент досягнута попередня домовленість з фанатами різних хорватських клубів про «ненапад» на цьому виїзному, для нас, матчі. Ініціатива виходила з нашого боку і хорватські фанати її підтримали.

Війна на Балканах в 90-х роках і події останніх років в Україні - дуже схожі. Саме тому - кількість добровольців з Хорватії, які зараз борються на Сході України, одна з найбільших, з числа європейських країн. Для нас, українських фанатів, є речі набагато важливіші субкультурних конфронтацій. Нам нема чого «ділити» з хорватами. Під час матчу-відповіді наших збірних, який відбудеться в Україні, ми зробимо все залежне з нашого боку, щоб перебування фанатів з Хорватії у нас в гостях пройшло в позитивній атмосфері та без інцидентів.

Звертаємося до всіх, хто збирається відвідати гру в Загребі: поводьтеся адекватно і шанобливо по відношенню до місцевих жителів, як на стадіоні, так і за його межами. Не створюйте конфліктні і провокаційні ситуації. Протистояння в цей день має бути тільки на полі - між нашими збірними.

У свою чергу хотіли б звернутися до тих хорватських фанатів, для кого ця інформація буде неочікуваною: сподіваємося на ваше розуміння і просимо підтримати цю ідею.», – йдеться в заяві ультрас «Динамо» опублікованій у Facebook.

Додамо, що під цим текстом підписалися фанати «Динамо», «Дніпра», «Карпат», «Металіста», «Чорноморця» та київського ЦСКА.