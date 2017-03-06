Андрей ВОРОНИН: «Приехал к нам как-то на ЧМ пижончик из молодежки...»

Экс-нападающий сборной Украины Андрей Воронин поделился воспоминаниями об игре за национальную команду бок-о-бок с лучшими украинскими нападающими.

«За почти 10 лет, что выступал за сборную, чаще всего выходил на поле в паре с Андреем Шевченко, с которым не нужно было долго искать общий язык — это понятно. С Андрюхой Воробьем, которого на фланг ставили, тоже много матчей провел, с Серегой Ребровым. Нынешний наставник Динамо вообще был моим главным куратором, когда я только в национальную команду попал. С первого дня взял надо мной шефство, помогал, подсказывал. Да я и сам в такой роли потом оказался, когда Тему Милевского первый раз в сборную вызвали. Помню, подъехал к нам на чемпионат мира пижончик из молодежки (улыбается), но я его взял под крыло, сразу все популярно объяснил, и Миля хорошо себя вел по отношению к старожилам команды…

Я тогда во время серии пенальти со Швейцарией, признаюсь, был в шоке! Это ж надо так ударить в такой момент. Зашли в раздевалку после игры, и я Артему сразу сказал: «Если бы не забил, а мы проиграли — ты бы живым отсюда не вышел». Хладнокровие, конечно, у него было на уровне. Я бы, наверное, вообще к точке в тот момент не подошел ­— не знаю. У нас и пенальтистов-то не было. Блохин собрал всех и говорит: «Кто готов?»

Хорошо, что так все закончилось, хотя когда Шевченко шел бить, я сразу сказал: «Не забьет». Был уверен только в Олеге Гусеве, который всегда четко пенальти бил. Милевский, кстати, тогда, в 1/8 финала, как раз вместо меня и вышел — я в том поединке порвал связку. Жаль, потом против Италии не играл», - написал Воронин.