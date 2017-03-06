ФРАНКОВ: «Перенос матчей 22-го тура в интересах сборной под угрозой»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков рассказал о проблемной ситуации вокруг переноса матчей 22-го тура чемпионата Украины в интересах национальной сборной.

«Что там у нас с подвижкой матчей тура в интересах сборной? Рассказываю, что мне известно. «Шахтер» совершенно не против сыграть в пятницу 16‑го, чтобы в субботу утром 17‑го игроки отбыли туда, куда им следует отбыть. Однако наставник донетчан Паулу Фонсека взамен попросил подвинуть матч предыдущего тура с воскресенья, 11‑го, на субботу, 10‑е — ему нужен именно такой временной промежуток между поединками.

И вот незадача — натолкнулся на категорическое неприятие со стороны транслятора, канала «2+2». Его тоже можно понять — хочется показать матч лидеров (играют «Заря» — «Шахтер»!) именно в главный выходной день... Вот такая незадача. Поступится ли кто-то своими интересами и насколько, не берусь предсказывать. Мало ли что переменится.

Нехорошо, если планы главного тренера сорвутся», — написал Франков в журнале «Футбол».