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ФРАНКОВ: «Перенос матчей 22-го тура в интересах сборной под угрозой»

Член исполкома ФФУ — о конфликте интересов донецкого «Шахтера» и телеканала «2+2»

  • 06.03.2017 17:55
  • 627 просмотров
  • 1 комментария
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Sport.ua. Артем Франков
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков рассказал о проблемной ситуации вокруг переноса матчей 22-го тура чемпионата Украины в интересах национальной сборной.

«Что там у нас с подвижкой матчей тура в интересах сборной? Рассказываю, что мне известно. «Шахтер» совершенно не против сыграть в пятницу 16‑го, чтобы в субботу утром 17‑го игроки отбыли туда, куда им следует отбыть. Однако наставник донетчан Паулу Фонсека взамен попросил подвинуть матч предыдущего тура с воскресенья, 11‑го, на субботу, 10‑е — ему нужен именно такой временной промежуток между поединками.

И вот незадача — натолкнулся на категорическое неприятие со стороны транслятора, канала «2+2». Его тоже можно понять — хочется показать матч лидеров (играют «Заря» — «Шахтер»!) именно в главный выходной день... Вот такая незадача. Поступится ли кто-то своими интересами и насколько, не берусь предсказывать. Мало ли что переменится.

Нехорошо, если планы главного тренера сорвутся», — написал Франков в журнале «Футбол».

Источник — Журнал «Футбол»

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Комментарии
    Макс Руденко
    online
      Макс Руденко, 06.03.2017 18:29
    0
    Как всегда. А чья же невестка у...ь? А кто еще играет в тот же день как и Зоря - Шахтер? Опачки, команда, которая тоже пол состава отправляет в сборную, ДК. Переносят тоже игру, или у нас кроме сборной есть еще одно общество, ради которого будут переносить игры?
    Картавый как всегда в своем репертуаре кароч
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