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Мэр Лондона одобрил строительство нового стадиона для Челси

Вместимость новой арены вырастет с 41,6 до 60 тысяч человек

  • 06.03.2017 17:34
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Метки
ФК Челси
© ФК Челси

Мэр Лондона Садик Хан дал добро на строительство нового стадиона на месте «Стэмфорд Бридж». Ранее «Челси» получил разрешение от комитета по планированию, а решение мэра стало заключительной формальностью.

Вместимость арены будет увеличена с 41,6 до 60 тысяч человек, стоимость строительсвта – 600 миллионов фунтов.  Клуб надеется завершить строительство к началу сезона 2021/2022. Таким образом, ближайшие 3 года «Челси» будет играть на другом стадионе, предположительно на «Уэмбли».

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