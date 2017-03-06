Пол Баккальини стал новым президентом Палермо

Официальный сайт «Палермо» сообщил о назначении Пола Баккальини на должность президента команды. 33-летний итало-американский бизнесмен ранее был шоуменом, выступал на радио и ТВ.

Сообщается, что Баккальини и его инверсионная компания собирается вложить в команду значительные средства. Процедура передачи акций клуба завершиться до конца апреля.

После 27 туров «Палермо» занимает 18 место в турнирной таблице Серии А и всерьез претендует на понижение в классе.