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Пол Баккальини стал новым президентом Палермо

Итало-американский бизнесмен планирует инвестировать в команду значительные средства

  • 06.03.2017 17:21
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palermocalcio.it
© palermocalcio.it

Официальный сайт «Палермо» сообщил о назначении Пола Баккальини на должность президента команды. 33-летний итало-американский бизнесмен ранее был шоуменом, выступал на радио и ТВ.

Сообщается, что Баккальини и его инверсионная компания собирается вложить в команду значительные средства. Процедура передачи акций клуба завершиться до конца апреля.

После 27 туров «Палермо» занимает 18 место в турнирной таблице Серии А и всерьез претендует на понижение в классе.

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