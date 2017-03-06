Владимир ЛЮТЫЙ: «В срыве сотрудничества виноваты не только китайцы»

Екс-наставник «Сум» Володимир Лютий озповів про провальну співпрацю з китайськими інвесторами.

«Не думаю, що китайці із першого дня перебування на українському футбольному ринку запланували нас обдурити. Ні, це серйозна інвестиційна компанія, яка займається будівництвом і яка володіє великим майном. Знаю, що в них аж 100 тисяч вантажівок. Звісно, їм потрібен був український ринок, а не наш футбол. Вони хотіли інвестувати два мільйони гривень, а це мізер для такої солідної компанії. І через футбол прорватися на український бізнес. Вони мали намір будувати в нас багатоповерхівки, готелі. Не вийшло, тому відмовилися від опікунства футбольним клубом», - сказав Лютий.

«Українська сторона повелася несерйозно. Місцева влада хотіла зробити все швидко, але нецивілізовано. Китайці на таке не пішли. На жаль, українці уклали угоду на суму два мільйони гривень, але не домоглися банківських гарантій. Це все одно, що відвідати магазин, показати гроші, взяти товар і не розрахуватися. Українській стороні треба було діяти відповідальніше. Тепер можна подавати до суду за збитки», - додав тренер.