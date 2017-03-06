Волынь подписала Олега Марчука, несмотря на запрет заявлять игроков

то есть когда он целовал эмблему Милана его это не смущало?бредда и то же думаю что он не много б...

Может кто-то ещё наивно думает,что Адриано восемь лет защищал честь Донбасса на другой части свет...

высер не из чего.Роналдо отыграл 6 лет в Манчестере,почему он целует эмблему Реала.Так можно к ка...

Его же Луческу взрастил, по другому и быть не могло!!!

Потому, господин Селюк, что он ущербный!