Волынь подписала Олега Марчука, несмотря на запрет заявлять игроков

«Волынь» подписала контракт с полузащитником Олегом Марчуком. Напомним, луцкий клуб имеет трансферный запрет, который не позволяет вносить в заявку команды на официальные соревнования новых игроков.
Ранее Марчук играл в ДЮФЛУ за детскую команду «Ковель-Волынь», в первой лиге чемпионата Украины по футзалу за ковельский «Апперкот», а также за мини-футбольный клуб «Ковель». До последнего времени футболист выступал в чемпионате Волынской области по футболу за «Ковель-Волынь».
Любопытно, что в «Волынb» продолжает тренироваться целая группа футболистов, пребывающих на контракте в клубе, но не имеющих возможности играть в официальных поединках.
Источник — Sportarena
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