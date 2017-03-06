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Волынь подписала Олега Марчука, несмотря на запрет заявлять игроков

Полузащитник будет тренироваться с командой, не имея права играть в официальных матчах

  • 06.03.2017 16:43
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Волынь подписала Олега Марчука, несмотря на запрет заявлять игроков

«Волынь» подписала контракт с полузащитником Олегом Марчуком. Напомним, луцкий клуб имеет трансферный запрет, который не позволяет вносить в заявку команды на официальные соревнования новых игроков.

Ранее Марчук играл в ДЮФЛУ за детскую команду «Ковель-Волынь», в первой лиге чемпионата Украины по футзалу за ковельский «Апперкот», а также за мини-футбольный клуб «Ковель». До последнего времени футболист выступал в чемпионате Волынской области по футболу за «Ковель-Волынь».

Любопытно, что в «Волынb» продолжает тренироваться целая группа футболистов, пребывающих на контракте в клубе, но не имеющих возможности играть в официальных поединках.

Источник — Sportarena

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