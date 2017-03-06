Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал действия нападающего «Спартака» Луиса Адриано во время празднования гола в ворота «Краснодара» (2:2).

«Про Луиса Адриано даже говорить не очень хочется. Как он может целовать спартаковский ромбик?!

Человек восемь лет отыграл за «Шахтер». Сейчас оказался в «Спартаке» и через два месяца уже целует ромбик! Уму непостижимо! Не верю я в это – фальшь! Я уважаю Гвардиолу. Он работал в «Баварии», сейчас в «Манчестер Сити», но всегда говорит, что в его сердце только одна команда – «Барселона». А Луис Адриано…

Не верю, что он продолжит забивать. Если с ним играть плотно, он сразу теряется.

Я против этого футболиста. Он ведет себя наигранно», – сказал Селюк.