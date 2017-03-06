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«Адриано 8 лет отыграл в Шахтере. Почему он целует эмблему Спартака?»

Футбольный агент Дмитрий Селюк остался недоволен поведением бразильского форварда московской команды

  • 06.03.2017 16:25
  • 1224 просмотров
  • 6 комментария
Метки
gazeta.ru. Луис Адриано
© gazeta.ru. Луис Адриано

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал действия нападающего «Спартака» Луиса Адриано во время празднования гола в ворота «Краснодара» (2:2).

«Про Луиса Адриано даже говорить не очень хочется. Как он может целовать спартаковский ромбик?!

Человек восемь лет отыграл за «Шахтер». Сейчас оказался в «Спартаке» и через два месяца уже целует ромбик! Уму непостижимо! Не верю я в это – фальшь! Я уважаю Гвардиолу. Он работал в «Баварии», сейчас в «Манчестер Сити», но всегда говорит, что в его сердце только одна команда – «Барселона». А Луис Адриано…

Не верю, что он продолжит забивать. Если с ним играть плотно, он сразу теряется.

Я против этого футболиста. Он ведет себя наигранно», – сказал Селюк.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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Комментарии
    seregka1991
      seregka1991, 06.03.2017 16:32
    +4
    Плевать на это бревно) И кротам оскорбляться не стоит)
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    spise
      spise, 06.03.2017 16:43
    +2
    Потому, господин Селюк, что он ущербный!
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    spise
      spise, 06.03.2017 16:44
    +3
    Его же Луческу взрастил, по другому и быть не могло!!!
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    rokkino
    rokkino, 06.03.2017 16:47
    -3
    высер не из чего.Роналдо отыграл 6 лет в Манчестере,почему он целует эмблему Реала.Так можно к каждому игроку доеб...ся.Шеву помню тоже так чмырили,когда он эмблему Челси целовал
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    alex8-48
    online
    alex8-48, 06.03.2017 16:48
    0
    Может кто-то ещё наивно думает,что Адриано восемь лет защищал честь Донбасса на другой части света? Адриано зарабатывал и продолжает зарабатывать деньги. Кто больше платит,того он и целует-это закономерно для заробитчанина.
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    darvey77
    online
      darvey77, 06.03.2017 16:59
    0
    то есть когда он целовал эмблему Милана его это не смущало?
    бред
    да и то же думаю что он не много будет забивать
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