Новый блог. Говорим о ставках!

Привет, котаны!

Вот живу я на таком важном ресурсе, как Sport.ua, где обсуждают все, что угодно, кроме ставок на спорт. А без букмекеров нынешний спорт невозможен, хоть это и не всегда хорошо.

Предлагаю в уютном бложике bet_master, естественно, если создается блог о ставках, то никак нельзя пройти мимо слов «супер», «лучший», «мастер», «профи», и т.д. Вряд ли кто-то захочет общаться на тему ставок с «унылым лузером», поэтому прошу любить и жаловать – bet_master.

В этом блоге будем обсуждать ставки, стратегии, девочек и все, что связанное с прогнозами и деньгами.

Не знаю, сколько проживет блог, до того, как я обанкрочусь или мне это надоест, поэтому цените каждый момент :)

Немного информации о мне:

Занимаюсь ставками больше 15-ти лет. Конечно, в минусе. В основном играю LIVE-теннис, попанские экспрессы и по разным системам. В системах получается лучше всего, но не хватает выдержки.

Блог как раз и заведен для того, чтобы тренировать выдержку под наблюдением.

Буду здесь публиковать свою игру по системе на теннисе, а также пытаться строить из себя «каппера».

И сразу же первая ставка:



1. Челленджер Сантьяго. Начало в 16:40. Maxime Janvier vs Nicolas Kicker. П1 за 2,62 на 0,25.

Все остальные ставки на сегодня - после 20:00. Дождемся, как сыграет эта парочка и продолжим. А пока знакомимся!