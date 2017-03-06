Наступила долгожданная весна, и вместе с медведями из зимней спячки потихоньку выходит украинский футбол. Хотя голов в 20-м туре УПЛ и было забито меньше, чем в предыдущем – 11 против 15 – команды раскочегариваются и входят во вкус второй части сезона.

Справедливость тура

Несмотря на все финансовые проблемы и наказания в виде снятия очков, «Днепр» не опускает руки и продолжает выкладываться в каждом матче. Крепость днепровской команды на этот раз познал на себе одесский «Черноморец». Пусть никого не смущает то, что одесситы находятся намного выше в турнирной таблице – подопечные Дмитрия Михайленко дали сопернику достойный бой.

Стоит отметить гол Артема Довбика, забитый на 14-й минуте хлестким ударом из-за пределов штрафной. «Черноморец» же ответил только на 75-й минуте. Не обошлось без ошибки молодого вратаря «Днепра» Андрея Лунина, неудачно сыгравшего на выходе. «Да, хотелось выиграть, но, если оценивать игру, то она была больше ничейная», – признал после матча наставник «Черноморца» Александр Бабич.

Настойчивость тура

Честно говоря, матч «Динамо» – «Олимпик» можно было начинать смотреть минуты с 55-й. До этого на поле царила вязкая борьба с минимумом опасных моментов, такой футбол мог доставить удовольствие только самым изощренным ценителям.

К счастью, во втором тайме соперники все-таки начали играть активнее, «Динамо» завладело преимуществом, но донецкая команда стойко оборонялась, да и точности хозяевам подчас очень не хватало. И все-таки усилия «Динамо» были вознаграждены – на 92-й минуте 20-летний форвард киевлян Артем Беседин, весь матч искавший лазейку в обороне соперника, добился своего. После подачи углового в исполнении Гонсалеса Беседин четким ударом головой с линии вратарской отправил мяч в угол ворот «Олимпика», принеся «Динамо» вторую подряд победу во второй части чемпионата.

Победа тура

Прозябающие на дне турнирной таблицы «Карпаты» настолько редко радуют своих поклонников викториями на футбольном поле, что каждая из них воспринимается как праздник. При этом «Александрия», с которой львовяне встречались в этом туре, соперник не из легких, чего стоит только разнос «Волыни» со счетом 6:0 в прошлом туре.

Тем не менее, «Карпатам» на последнем месте уже терять нечего, и сам черт им не брат. Не убоявшись крепкой «Александрии», львовяне провели хороший матч, изюминкой которого стал красивый гол Игоря Худобяка со штрафного. При этом «зелено-белые» вполне качественно оборонялись и сумели довести матч до победы с минимальным счетом.

«Сегодня «Карпаты» поставили нас на место», – горько подытожил итог встречи наставник «Александрии» Владимир Шаран, чья команда продолжает сражаться за выход в еврокубки.

Дебют тура

24-летнему новичку «Зари» Владиславу Калитвинцеву пришлось ждать своего дебюта за луганский клуб лишнюю неделю. Арендованный у «Динамо» игрок, как водится в украинском футболе, не мог принять участие в поединке прошлого тура против киевского клуба, зато в игре с «Ворсклой» он вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Но не только этим запомнился Калитвинцев. На 45-й минуте Чижов сбил Бонавентуре в своей штрафной, «отметив» свое возвращение в «Ворсклу», а новичок луганской команды уверенно реализовал пенальти, отправив мяч в левый от себя угол ворот. В итоге, «Заря» взяла верх над «Ворсклой» со счетом 2:1. Отметить дебютный матч за клуб победным голом – что еще нужно для футбольного счастья?

Труд тура

Ох и много же приходится донецкому «Шахтеру» в последнее время потрудиться, чтобы одолеть своих соперников в чемпионате Украины! С «Ворсклой» в Харькове (2:1) дончанам было очень тяжело. С «Волынью», в прошлом туре уступившей «Александрии» с теннисным счетом 0:6, казалось, будет полегче, но куда там!

Луцкая команда в этом матче не думала ни о чем, кроме обороны. Андрей Пятов откровенно скучал в своих воротах. Пожалуй, голкипер «горняков» вполне мог отлучиться, чтобы выпить чашечку кофе, без всякого ущерба для игры. А вот в ворота «Волыни» мяч упорно не шел. Вратарь луцкой команды Недилько крутился как белка в колесе, раз за разом спасая команду в безнадежных ситуациях.

Но «Шахтер» все же добился своего благодаря голу Коваленко после прострела Тайсона на 66-й минуте. Второй матч подряд в УПЛ забивает молодой Виктор Коваленко. Но, боги, сколько же труда приходится вкладывать «Шахтеру», чтобы обыграть не самые сильные украинские команды!

Разгром тура

«Там так часто меняются тренеры, что трудно оценивать трансферы. Команда с такой ротацией тренеров обречена», – сказал недавно небезызвестный Мирон Маркевич, комментируя трансферную кампанию «Звезды».

Наличие серьезных проблем у кропивницкого клуба тут же доказала «Сталь», под руководством Леонида Кучука разгромившая соперника со счетом 3:0, причем все три мяча были забиты во второй половине встречи. Свои шансы у «Звезды», конечно, тоже были, но в реализации ей со «Сталью» не тягаться.

«После гола команда фактически рассыпалась, перестала действовать тактически грамотно и вообще потеряла какую-то мотивацию на поле. Второй тайм провалили объективно. Пожалуй, все», – дал лучшую характеристику поединку главный тренер «Звезды» Роман Монарев.

Топ-5 голов тура

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Если быть совсем честным, то в целом качество футбола в УПЛ оставляет желать лучшего. Но виноват в этом не зимний перерыв и «весенние» газоны, а та финансовая ситуация, в которой оказался украинский футбол. Что ж, «маємо те, що маємо». Другого футбола в ближайшее время не предвидится, так что придется наблюдать за тем, что есть.

Федор СУМКИН

В материале использованы фото официальных сайтов клубов