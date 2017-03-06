Владимир КОВАЛЮК: «Сербы хотели побить Кварцяного за его слова»

Бывший футболист «Волыни» Владимир Ковалюк рассказал о последствиях скандального высказывания Виталия Владимировича Кварцяного о том, что американцы недобомбилы Сербию.
«Сербы хотели Кварцяного побить. Виталий Владимирович сначала говорит, а потом думает. На эмоциях он может выдать что угодно. Он не учел, что, например, брат Джудовича в этой войне погиб. Когда Миодраг подошел к Кварцяному, то думал, что он его убьет. Но Джудович расплакался.
К чести Виталия Владимировича, за свои слова он извинился. В конце концов, сербы же тоже знали нрав этого тренера, так и зла на него не держали. Это посла Сербии, который тоже отреагировал на эти высказывания, такие вещи могли удивить. А мы к выходкам Виталия Владимировича привыкли. Даже не припомню сразу, сколько раз он выгонял меня из команды, а затем возвращал обратно», - сказал Ковалюк.
Источник — ua-football
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