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Владимир КОВАЛЮК: «Сербы хотели побить Кварцяного за его слова»

Экс-игрок «Волыни» вспомнил о последствиях скандального высказывания Виталия Владимировича

  • 06.03.2017 15:53
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dynamo.kiev.ua. Владимир Ковалюк
© dynamo.kiev.ua. Владимир Ковалюк

Бывший футболист «Волыни» Владимир Ковалюк рассказал о последствиях скандального высказывания Виталия Владимировича Кварцяного о том, что американцы недобомбилы Сербию.

«Сербы хотели Кварцяного побить. Виталий Владимирович сначала говорит, а потом думает. На эмоциях он может выдать что угодно. Он не учел, что, например, брат Джудовича в этой войне погиб. Когда Миодраг подошел к Кварцяному, то думал, что он его убьет. Но Джудович расплакался.

К чести Виталия Владимировича, за свои слова он извинился. В конце концов, сербы же тоже знали нрав этого тренера, так и зла на него не держали. Это посла Сербии, который тоже отреагировал на эти высказывания, такие вещи могли удивить. А мы к выходкам Виталия Владимировича привыкли. Даже не припомню сразу, сколько раз он выгонял меня из команды, а затем возвращал обратно», - сказал Ковалюк.

Источник — ua-football

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