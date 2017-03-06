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Олимпик начал подготовку к матчу с Ворсклой

Поединок 21-го тура состоится 11 марта

  • 06.03.2017 15:40
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Метки
ФК Олимпик
© ФК Олимпик

На следующий день после матча с «Динамо» наставник «Олимпика» Роман Санжар предоставил своим футболистам выходной. А уже в понедельник ребята начали готовиться к важнейшему матчу против «Ворсклы», который состоится в субботу, 11 марта, в рамках 21-го тура Лиги Пари-Матч в Полтаве.

Утром команда разделилась на две группы: те футболисты, которые играли в матче с «Динамо» в основном составе, совершили пробежку в лесу с тренером Алексеем Звиевским, а все остальные, включая вратарей, вместе с Романом Санжаром, Денисом Хомутовым и Станиславом Тищенко в Счастливом провели полноценную тренировку. После занятий ребята уделили внимание восстановительным процедурам, а именно бане.

Во вторник «Олимпик» продолжит подготовку к очередному матчу чемпионата, команду ждет тренировка в Счастливом. В таком графике команда будет работать до пятницы, когда возьмет курс на Полтаву.

Источник — ФК Олимпик

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