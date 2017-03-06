Павел ШКАПЕНКО: «Мораес – единственная большая потеря Динамо зимой»

Колишній гравець «Динамо» та збірної України Павло Шкапенко розповів про втрати «Динамо» під час зимового трансферного вікна.

«Якщо проаналізувати трьох гравців, що пішли з команди, то найбільшою втратою є Жуніор Мораес. Це була дуже вдала покупка «Динамо», бо хлопець себе виправдав. Мораес - забивний і дуже працьовитий. А от Олександр Гладкий був зайвий у команді. Я не розумію, навіщо взагалі його було купувати.

Артем Громов – футболіст непоганий, але йому треба був час для того, щоб притертися в команді. Громов виділявся, коли виступав у «Ворсклі». «Динамо» - це вищий за «Ворсклу» рівень. Тут він не зумів закріпитися. Розумно, що іде з команди. Загалом, із трьох гравців лише Мораеса можна назвати великою втратою», - сказав Шкапенко.