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Павел ШКАПЕНКО: «Мораес – единственная большая потеря Динамо зимой»

Экс-игрок «Динамо» выразил мнение об уходе троих игроков киевского клуба

  • 06.03.2017 15:29
  • 323 просмотров
  • 1 комментария
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Sport.ua. Павел Шкапенко
© Sport.ua. Павел Шкапенко

Колишній гравець «Динамо» та збірної  України Павло Шкапенко розповів про втрати «Динамо» під час зимового трансферного вікна.

«Якщо проаналізувати трьох гравців, що пішли з команди, то найбільшою втратою є Жуніор Мораес. Це була дуже вдала покупка «Динамо», бо хлопець себе виправдав. Мораес - забивний і дуже працьовитий. А от Олександр Гладкий був зайвий у команді. Я не розумію, навіщо взагалі його було купувати.

Артем Громов – футболіст непоганий, але йому треба був час для того, щоб притертися в команді. Громов виділявся, коли виступав у «Ворсклі». «Динамо» - це вищий за «Ворсклу» рівень. Тут він не зумів закріпитися. Розумно, що іде з команди. Загалом, із трьох гравців лише Мораеса можна назвати великою втратою», - сказав Шкапенко.

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 06.03.2017 15:40
    0
    В лиці Мораєса втратили, а для преспективи як для Динамо так і Збірної здобули Беседіна і Яремчука, у яких появився шанс закріпитись в основі.
    Дуже хочу щоб Динамо спробувало у наступному матчі зіграти в 2 форварда, тим більше турніркаДозволяє.
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