Виктор ЛЕОНЕНКО: «В матче с Александрией Гладкий был великолепен»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко прокомментировал игру между «Карпатами» и «Александрией».
«Первые 15 минут матча от «Карпат» я увидел тотальный футбол. Не знаю, откуда они брали силы и почему «Динамо» не может так же играть. Игра у «Карпат» получилась, во-первых, потому что великолепно сыграл Гладкий. За все мячи цеплялся, старался и зарабатывал фолы. У «Александрии» же ничего не вышло, так как Кулиш проигрывал верховую борьбу защитникам львовян. Моменты могли возникать только тогда, когда александрийцы играли через низ», - сказал Леоненко.
Источник — ТК Футбол
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