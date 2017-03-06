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Виктор ЛЕОНЕНКО: «В матче с Александрией Гладкий был великолепен»

Специалист оценил действия нападающего львовян

  • 06.03.2017 15:18
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Sport.ua. Виктор Леоненко
© Sport.ua. Виктор Леоненко

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко прокомментировал игру между «Карпатами» и «Александрией».

«Первые 15 минут матча от «Карпат» я увидел тотальный футбол. Не знаю, откуда они брали силы и почему «Динамо» не может так же играть. Игра у «Карпат» получилась, во-первых, потому что великолепно сыграл Гладкий. За все мячи цеплялся, старался и зарабатывал фолы. У «Александрии» же ничего не вышло, так как Кулиш проигрывал верховую борьбу защитникам львовян. Моменты могли возникать только тогда, когда александрийцы играли через низ», - сказал Леоненко.
 

Источник — ТК Футбол

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