После 23-го тура чемпионата Германии многие болельщики могут вздохнуть спокойно. Ведь «Байер» больше не будет мучать их уже бывший главный тренер Роджер Шмидт, который с существующим потенциалом команды так и не смог добиться чего-либо стоящего. Конечно, можно вспомнить два выхода в Лигу чемпионов с четвертого и третьего места в Бундеслиге, но места эти «аптекари» добывали, что называется, на жилах. И сколько надо было еще проиграть Шмидту у руля Леверкузена, чтобы руководство клуба его уволило? После худшего результата за последние 30 лет в Германии и фактического вылета от мадридского «Атлетико» в Лиге чемпионов Руди Феллер решил расстаться со Шмидтом. В этот самый момент кресло главного в Леверкузене получил экс-наставник «Ганновера» и «Кайзерслаутерна» Тайфун Коркут, который минувшей зимой был уволен с поста главного тренера «кайзеров» за неудовлетворительные результаты.

Пока что непонятно, на что рассчитывает Руди Феллер, приглашая неопытного тренера, не показавшего до этого достойных результатов, но для украинского болельщика, как и для тренерского штаба сборной Украины, важно, чтобы с приходом Коркута больше игровой практики получал наш безусловно талантливый Владлен Юрченко. Именно экс-игрок «Шахтера» накануне ухода Шмидта намекал на не совсем радужную обстановку в раздевалке «Байера», где все были настроены против своего тренера. Было это видно невооруженным взглядом и в матче против «Боруссии» когда создавалось впечатление, будто игроки «Байера» «плавят» своего тренера.

Сомневаться в профпригодности Томаса Тухеля пока что не приходится. Ему пришлось с начала сезона клепать новую команду и пока что он хоть и не справляется с этой задачей на 5 баллов, но постепенно идет к своей цели. В чемпионате «Боруссия» еще имеет шансы побороться за вторую строчку, ведь нынешний «Лейпциг» не напоминает команду, которая может на опыте сохранить за собой лидирующую позицию, поэтому все теперь зависит только от «шмелей», которые в этом матче продемонстрировали свой истинный потенциал. Вновь выстрелил дублем Пьер-Эмерик Обамеянг, который таким образом смог оторваться от своего преследователя в гонке бомбардиров чемпионата Роберта Левандовски.

«Боруссия» Д - «Байер» - 6:2

Голы: Дембеле, 6, Обамеянг, 26, 69, Пулишич, 77, Шюррле, 85, с пенальти, Геррейру, 90 - Фолланд, 48, Венделл, 74.

«Боруссия» Д: Бюрки, Пишчек, Папастатопулос, Геррейру, Бартра, Кастро, Вайгль, Ройс (Пулишич, 44), Дурм, Обамеянг (Шюррле, 81), Дембеле (Кагава, 73).

«Байер»: Лено, Топрак (Драгович, 86), Едвай, Венделл, Хенрихс, Кампль, Арангис (Беллараби, 38), Бендер, Хавертц, Мехмеди (Эрнандес, 66), Фолланд.

Предупреждения: Арангис, Хавертц, Беллараби, Фолланд, Бендер, Венделл.





Продолжает на одной ноге обыгрывать своих соперников и готовиться к решающим матчам Лиги чемпионов «Бавария», которая хоть и провела тяжелый первый тайм против «Кельна», но за счет опыта и высочайшего класса своих футболистов смогла одолеть соперника. Еще в дебюте игры Осако мог открывать счет в матче, но Мануэль Нойер в невероятном броске вытащил снаряд из «девятки» своих ворот. Рекомендуем взглянуть на этот момент в обзоре! К слову, Нойер в этом поединке получил небольшую травму, которая может помешать ему сыграть на неделе в Лондоне.

Однако после единственного опасного момента в исполнении «козлов» мюнхенский клуб решил не откладывать всё в долгий ящик и взялся за дело. Сначала Хави Мартинес после розыгрыша стандарта открыл счет в поединке, во втором тайме Бернат удвоил преимущество своей команды, а уже на финишной прямой красивейшая комбинация через центр в исполнении Тьяго и Рибери завершилась голом французского полузащитника, который поставил жирную точку в матче.

«Кельн» - «Бавария» - 0:3

Голы: Мартинес, 25, Бернат, 48, Рибери, 90.

«Кельн»: Кесслер, Суботич, Хайнц, Соренсен (Марох, 56), Ольковски, Клеменс (Руднев, 63), Рауш, Хегер (Йойич, 73), Модест, Осако, Цоллер.

«Бавария»: Нойер, Бернат, Мартинес, Алаба, Дуглас Коста (Рибери, 52), Лам, Алькантара, Видаль (Киммих, 73), Коман (Рафинья, 82), Левандовски, Мюллер.

Предупреждения: Видаль, Бернат.





Следующим, кто покинет свой пост среди клубов Бундеслиги, станет наставник «Шальке» Маркус Вайнцирль. Если не после игры против «Боруссии» в чемпионате, то после матча против этой же команды в розыгрыше Лиги Европы Вайнцирль может рухнуть со своего кресла и это будет вполне логичное решение от руководства «плутов». Посудите сами, Вайнцирль провалил старт сезона, проиграв пять матчей кряду, а сейчас занимает с командой, которая по потенциалу может претендовать на выход в розыгрыш Лиги чемпионов, лишь 13-е место. Более того, от зоны вылета клуб из Гельзенкирхена разделяют каких-то 4 очка, что в нынешней форме «Гамбурга» совсем не расстояние.

По матчу в Гладбахе можно понять, что в раздевалке «Шальке» также не все хорошо, как это может показаться из роликов Евгения Коноплянки. Игроки не поддерживают друг друга на поле, а наоборот. Нет ядра коллектива, нет цельности - а это уже проблема наставника, который является и своеобразным психологом. Как мы и ожидали, в матче против «Боруссии» вернулся на поле Коноплянка, которому доверили после травмы 5 минут в концовке матча. Однако другой украинец в Германии, Артем Федецкий, свое место в составе «Дармштадта» на матч против «Вердера» потерял, оставшись с Игорем Березовским в запасе.

«Боруссия» М - «Шальке» - 4:2

Голы: Джонсон, 29, Джонсон, 64, Вендт, 67, Раффаэл, 76 — Бенталеб, 38, с пенальти, Горетцка, 82.

«Боруссия» М: Зоммер, Кристенсен (Колодзейчак, 81), Вендт, Янчке, Вестергор, Херрманн (Хофманн, 65), Крамер (Штробль, 46), Дауд, Джонсон, Штиндль, Раффаэл.

«Шальке»: Ферманн, Хеведес, Бадштубер (Коноплянка, 85), Керер, Настасич, Калиджури (Хунтелаар, 72), Горетцка, Бенталеб, Стамбули, Бургшталлер (Ди Санто, 71), Шопф.

Предупреждения: Настасич, Керер, Хунтелаар, Ди Санто.





Турнирная таблица:





Алексей ГОРЛАЧ