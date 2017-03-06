Арсен ВЕНГЕР: «У меня нет конфликта с Санчесом»

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер опроверг информацию о конфликте с чилийским нападающим Алексисом Санчесом.
«Информация о конфликте с Санчесом не соответствует действительности. Да, его поведение бывает чрезмерным, но он преданный игрок. Понимаю, что вам нужно чем-то заполнять свои газеты, и мы уважаем это. У нас нормальные, доверительные отношения, как с любым игроком. Контракт Санчеса истекает через 15 месяцев, так что решение о его будущем зависит от клуба и ни от кого другого», – сказал Венгер.
Источник — The Telegraph
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