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Арсен ВЕНГЕР: «У меня нет конфликта с Санчесом»

Главный тренер «Арсенала» – о ситуации с чилийским форвадом

  • 06.03.2017 14:58
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Метки
ФК Арсенал Лондон. Арсен Венгер
© ФК Арсенал Лондон. Арсен Венгер

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер опроверг информацию о конфликте с чилийским нападающим Алексисом Санчесом.

«Информация о конфликте с Санчесом не соответствует действительности. Да, его поведение бывает чрезмерным, но он преданный игрок. Понимаю, что вам нужно чем-то заполнять свои газеты, и мы уважаем это. У нас нормальные, доверительные отношения, как с любым игроком. Контракт Санчеса истекает через 15 месяцев, так что решение о его будущем зависит от клуба и ни от кого другого», – сказал Венгер.

Источник — The Telegraph

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