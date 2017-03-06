ОФИЦИАЛЬНО: Тайфун Коркут – главный тренер Байера

«Байер» объявил о назначении Тайфуна Коркута на пост главного тренера команды.
Турецкий специалист заключил контракт с леверкузенским клубом до конца сезона 2016/2017. 42-летний Тайфун Коркут ранее работал во главе таких команд, как «Кайзерслаутерн» и «Ганновер».
Напомним, вчера руководство немецкого клуба отправило в отставку Роджера Шмидта, который возглавлял команду последние три года.
Источник — ФК Байер
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