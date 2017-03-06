Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ОФИЦИАЛЬНО: Тайфун Коркут – главный тренер Байера

Турецкий специалист подписал контракт до конца сезона

  • 06.03.2017 14:46
  • 332 просмотров
  • 0 комментария
Метки
bayer04.de
© bayer04.de

«Байер» объявил о назначении Тайфуна Коркута на пост главного тренера команды.

Турецкий специалист заключил контракт с леверкузенским клубом до конца сезона 2016/2017. 42-летний Тайфун Коркут ранее работал во главе таких команд, как «Кайзерслаутерн» и «Ганновер».

Напомним, вчера руководство немецкого клуба отправило в отставку Роджера Шмидта, который возглавлял команду последние три года.

Источник — ФК Байер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.