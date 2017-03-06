УЕФА отклонил апелляцию Еременко

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оставил в силе двухлетнюю дисквалификацию финского полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Об этом сообщил Юрий Зайцев - юрист компании SILA International Lawyers, представляющей интересы игрока.

«Единственное - УЕФА заменил полное отстранение от футбола на дисквалификацию, а это разные вещи. Полное отстранение от футбола в случае с Еременко означало, что он в течение этих двух лет не мог не только быть игроком, но и работать в футболе вообще. Дисквалификация же предполагает, что он просто не может играть», - сказал Зайцев.

Заседание дисциплинарного комитета УЕФА прошло 2 марта в швейцарском Ньоне.

Еременко был наказан отстранением от футбольной деятельности 18 ноября 2016 года. Причиной санкций стала положительная допинг-проба 29-летнего футболиста, взятая перед матчем Лиги чемпионов между немецким «Байером» и ЦСКА (2:2, 14 сентября 2016 года). В ней был найден кокаин.

Еременко перешел в ЦСКА в августе 2014 года из казанского «Рубина». В активе полузащитника 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.