Душили-душили...

Предварительная часть ЧУ выходит на финишную прямую – доигрываются последние туры второго круга. Как всегда, в центре нашего внимания матчи с участием команд Первой шестерки. В двадцатом туре такой была одна игра: в Киеве «Динамо» принимало «Олимпик».

Если хозяева поля уже борются скорее за «серебро» и зону Лиги чемпионов (точнее сказать, их задача – не сдать эти позиции), то задачей гостей видится завоевание путевки в Лигу Европы.

Киевляне в прошлом туре, в принципе, достаточно уверенно обыграли своего конкурента, тогда как «олимпийцы» на очередном для них «домашнем» поле не сумели переиграть «Сталь», от которой с приходом Кучука все ждут стремительного прогресса.

Что же представлял собой киевский матч в свете нашего традиционного зрительского обзора?

Зрелищность. Почти битый час игра была унылым противоборством двух соперников, которые, казалось, не знали, как можно найти дорогу к воротам. Единственным эпизодом, который хоть как-то мог скрасить первый тайм, был полумомент Гошкодери на 11-й минуте – дальний удар, нейтрализованный кипером «Динамо» Рудько.

Следующего пришлось ждать почти целый тайм. Но эта первая ощутимая угроза для «Олимпика» - проникающая атака, прерванная в последний момент Эмерсоном, уже оказалась сигналом к штурму. И явилась предвестником самого зрелищного отрезка матча, когда в течение девяти минут случилось четыре голевых момента – половина всего, что пошло ему в «зачет».

Далее киевляне методично дожимали соперника, еще четырежды имея реальную возможность забить в последнюю четверть часа игры. И, в конце концов, добившись своего.

Интрига. Судьба поединка решилась на второй компенсированной минуте, когда Беседин принес победу «Динамо».

Развязку пришлось ожидать едва ли не до упора, хотя, если Вы спросите меня, то отчего-то не покидало ощущение, что все, рано или поздно, завершится именно так. Гол, что называется, назревал и казался лишь вопросом времени. Могли и не успеть? В футболе всякое бывает. Впрочем, это отложенное убийство интриги – таки сугубо личные впечатления.

Логика. Закономерность победы команды Реброва не вызывает сомнений. Во втором тайме она «наиграла» на полновесные 2:0.

В то время как у «Олимпика» был единственный, да и тот какой-то полувнятный шанс на 64-й минуте, который мне и описать-то будет сложно. Могу лишь сказать, что в этом эпизоде поучаствовал Гришко, а также пытался принять участие Поступаленко. Из серии «играл, но не смог раскрутить барабан». Как бы типа и опасно, но для Рудько мяч стал не самой тяжелой добычей.

К этому времени «Динамо» уже теоретически «наиграло» на первый мяч: наряду с двумя аналогичными не доведенными до логического конца угрозами, ликвидированными Гришко и Немчаниновым, отметим удар Буяльского, парированный Махарадзе.

Вторая волна уже представляла собой серию акцентированных ударов, которым недоставало лишь точности. Она началась штрафным Морозюка с коварным рикошетом и продолжилась промахами Ярмоленко и Гонсалеса. А завершилась голом, и сия пучина поглотила ея в один момент. В общем, все надежды на ничью умерли.

Свершилось если не неизбежное, то вполне логичное.

Судейство. Коротко: оно никак не сказалось на ходе и исходе матча.

Везение. Госпожа Удача, на сей раз присела в полупозиции. В доброй половине моментов мяч метался туда-сюда после бестолковых рикошетов, но толку с этого так никто и не поимел.

Личности. Ну, не увидел по-настоящему ярких фигур в игре. Таких, что хотя бы более двух раз засветились в запомнившихся ключевых эпизодах. Как говорится, смешались в кучу кони-люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой.

Гол. Нормальный рабочий мяч, не более того. Здесь мы говорим не о его значении – важно ведь не что, а как. Для данного конкретного зрительского критерия. Да, Гонсалес неплохо подал, а Беседин от души «воткнул». Но при абсолютном отсутствии хотя бы обозначенного кем-либо противодействия и с реально убойного расстояния. Оказался в нужном месте и попал, как учили.

Коротко о туре в целом. «Александрия», проиграв аутсайдеру, лишний раз подтвердила сомнения в своей способности побороться за медали. Впрочем, до них пока еще полутора руками подать, а впереди целая дюжина туров.

Отметим и успех «Карпат», які нарешті виграли в футбол. Никто не будет возражать, если он станет началом долгожданного возрождения во Львове команды с серьезными амбициями. Главное – остаться, собственно, в футболе. И вести себя в нем сообразно статусу футбольного клуба. А в свете последних событий, это значит: замереть в глубоком пардоне.

«Черноморец», выцарапав очко у «Днепра» (предвижу аналогии с тюремным жаргоном, но каждый пусть понимает в меру собственной «эрудированности»), закрепился в Первой шестерке. И уступившей дома «Ворскле» теперь будет крайне непросто его оттуда подвинуть.

На мой личный взгляд, уж да простят земляки, полтавчане смотрелись бы в компании сильнейших более органично. Хотя, если Бабич найдет, чем нас удивить, буду только рад. В любом случае, это третий его сезон в Одессе, и, с оглядкой на неблагополучие конкурентов, он просто обязан дать результат. Которым для «Черноморца» будет, минимум, шестое место.

А таблица «междусобойчика» команд Первой шестерки теперь выглядит так.

место команда игры очки голы 1 Шахтер 8 20 16-7 2 Заря 9 16 13-5 3 Динамо 9 15 18-10 4 Александрия 10 11 10-14 5 Черноморец 9 8 7-14 6 Олимпик 9 5 3-17

В следующем туре нас будет интересовать матч лидеров этого «внутреннего зачета». Его анонс звучит вдвойне абсурдно: «Заря» будет принимать «Шахтер» на его поле в Харькове.