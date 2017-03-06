Александр ИЩЕНКО: «Беседину и Яремчуку спать некогда, нужно пахать»

Александр Ищенко, старший тренер ДЮФШ «Динамо» им. Валерия Лобановского, в эфире программы «Профутбол» поделился впечатлениями о тандеме форвардов «Динамо» Беседин – Яремчук.
- Я помню много игр когда, играя в паре – Беседин выше, а под ним Яремчук – эти ребята вдвоем обыгрывали команды. Это очень ярко осталось в моей памяти, поэтому и придерживаюсь того мнения, что пара в таком сочетании может выглядеть очень интересно. При том количестве чистых нападающих, которые есть в «Динамо», теперь все зависит от них. Хотя, не забывайте, что трансформацию можно сделать любую: мы помним Ярмоленко на позиции центрального нападающего. Поэтому Беседину и Яремчуку спать некогда, нужно пахать и пахать. Такого шанса может больше не быть.
Источник — ФК Динамо Киев
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