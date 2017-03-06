Роман КАРАСЮК: «Гол – это просто непередаваемые эмоции»

Автор первого мяча в ворота «Зезды» Роман Карасюк ответил на несколько вопросов клубной пресс-службы.
- Роман, прокомментируй, пожалуйста, твой забитый мяч!
- Установка тренера была - стоять на подборе. Как только у меня оказался мяч, я сразу пробил по воротам. На самом деле, все очень просто (улыбается).
- Кому посвятил забитый гол?
- Забитый мяч я посвящаю любимой супруге. Пользуясь случаем, поздравляю ее с наступающим 8 марта!
- Забитый мяч, долгожданная победа. Какие эмоции после игры?
- Это просто непередаваемые эмоции. Ведь мы так давно не выигрывали. Постараемся сохранить это настроение к нашим следующим играм.
Источник — ФК Сталь Каменское
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