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Роман КАРАСЮК: «Гол – это просто непередаваемые эмоции»

Футболист «Стали» рассказал о своем мяче в ворота «Звезды»

  • 06.03.2017 14:22
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ФК Сталь. Роман Карасюк
© ФК Сталь. Роман Карасюк

Автор первого мяча в ворота «Зезды» Роман Карасюк ответил на несколько вопросов клубной пресс-службы.

- Роман, прокомментируй, пожалуйста, твой забитый мяч!
- Установка тренера была - стоять на подборе. Как только у меня оказался мяч, я сразу пробил по воротам. На самом деле, все очень просто (улыбается).

- Кому посвятил забитый гол?
- Забитый мяч я посвящаю любимой супруге. Пользуясь случаем, поздравляю ее с наступающим 8 марта!

- Забитый мяч, долгожданная победа. Какие эмоции после игры?
- Это просто непередаваемые эмоции. Ведь мы так давно не выигрывали. Постараемся сохранить это настроение к нашим следующим играм.

Источник — ФК Сталь Каменское

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