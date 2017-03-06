Эдуард СОБОЛЬ: «Луческу мне не запрещал ехать в сборную»

Защитник луганской «Зари» Эдуард Соболь рассказал о времени, проведенном в «Шахтере».

– Чувствовал ли ты, находясь в «Шахтере», что можешь пробиться в основной состав?

– Когда меня выпускали на замену, то Луческу говорил, что с каждой игрой будет давать все больше игрового времени. По началу, я выходил в конце матчей, затем, периодически, и в основном составе. Наверное, не смог воспользоваться шансом. Поэтому и ушел в аренду. Просто в «Шахтере» большая конкуренция и выиграть ее тяжело.

– Ты говорил, что Луческу не пускал тебя в сборную, а ты все равно поехал. После этого тебя перестали выпускать на поле. Сейчас, зная результат, поступил бы по-другому?

– Может быть, меня тогда не так поняли. Луческу мне не запрещал ехать в сборную. Он просто хотел, чтобы я остался в клубе и готовился к Суперкубку. Как такого запрета не было. Но, в итоге, так сложилось, что поехал в сборную, а приехал и перестал попадать даже в заявку. Это уже пройденный этап, даже не хочется его вспоминать.

– Впрочем, ты работал с Луческу полтора года. Что он дал тебе, как тренер и как ты можешь его оценить, как человека?

– Он великий наставник. Было приятно тренироваться с теми футболистами и работать под руководством такого тренера. Много для себя взял, прислушивался к его подсказкам, советам, все слушал на теории. Это тот тренер, который может многому научить