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BT Sport заплатит 1.2 миллиарда фунтов за трансляцию еврокубков

Главный спортивный бродкастер Европы заключил сделку с УЕФА до 2021 года

  • 06.03.2017 13:54
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BT Sport заплатит 1.2 миллиарда фунтов за трансляцию еврокубков
BT Sport продлил свои права на показ Лиги чемпионов и Лиги Европы до 2021 года. Главный вещатель еврокубковых футбольных матчей заплатит в казну УЕФА 1.2 миллиарда фунтов.
 
Напомним, что BT Sport является главным бродкастером элитных европейских турниров с 2015-го года. BT Sport принадлежит самой крупной британской компании мобильного оператора BT.
 
Новая сделка дает BT Sport эксклюзивные права на все матчи еврокубков и обзоров Лиги чемпионов и Лиги Европы.
 

Источник — Sport.ua

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