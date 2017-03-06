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Игорь СУРКИС: «Беседин и Яремчук блестяще смотрятся вместе»

Президент «Динамо» считает, что киевский клуб должен играть с двумя-тремя форвардами

  • 06.03.2017 13:53
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Игорь СУРКИС: «Беседин и Яремчук блестяще смотрятся вместе»

Президент «Динамо» Игорь Суркис в эфире программы «Профутбол» прокомментировал действия тандема форвардов Артема Беседина и Романа Яремчука.

- Я помню, когда Беседин и Яремчук играли в нападении в паре, и мне всегда это нравилось. В матче с «Олимпиком» я лишний раз убедился, что они блестяще смотрятся вместе. Правило, что должен играть один нападающий я, например, не понимаю. Дома должны играть два нападающих или даже три, если нет результата.

Источник — ФК Динамо Киев

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