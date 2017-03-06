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КАБАЕВ: «Рано еще говорить о Лиге Европы, но дай Бог туда попасть»

Футболист «Черноморца» надеется, что одесситам удастся пробиться в первую шестерку

  • 06.03.2017 13:49
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dynamo.kiev.ua. Владислав Кабаев
© dynamo.kiev.ua. Владислав Кабаев

Нападающий одесского «Черноморца» Владислав Кабаев прокомментировал ничью с «Днепром» (1:1), а также поделился своими ожиданиями от второго этапа чемпионата:

- Хотелось, конечно, победы и трёх очков, для нас они сейчас важны. Но, особо моментов не было как у нас, так и у «Днепра». Радует, что не опускаем руки, как это было раньше, а стараемся идти вперёд и забивать голы.

- Отсутствие зрителей на трибунах не смущало и не мешало выкладываться на полную?
- Не мешало, но играть при болельщиках всегда приятнее. Тем более, на таком стадионе. Особенно когда дома играешь, то это чувствуется, и ты заряжаешься позитивными эмоциями.

- Как оценишь игру «Черноморца» после зимнего перерыва? Кадровые изменения пошли на пользу команде?
- Это пусть тренер оценивает, мое дело - играть. Но уже видно, что команда окрепла и понимает тренера и друг друга с полуслова, с одного взгляда. Надеюсь, новые ребята быстро адаптируются и помогут нам добиться поставленных целей.

- По поводу целей. Перед командой стоит задача попадания в Лигу Европы. Как считаешь, такой молодой коллектив уже готов для этого турнира?
- Мы идём от игры к игре и смотрим только на себя и на свою игру. Всегда бьемся за герб, который у нас на груди. Рано еще говорить о Лиге Европы, но дай Бог туда попасть. В любом случае мы будем цепляться за каждый шанс.

- Какие ожидания от второй части чемпионата? Хочется ещё раз сыграть с лидерами?
- Да, конечно, хочется сыграть с лидерами. Всегда интересно посмотреть на себя на фоне ТОП-команд. Так что, есть огромное желание попасть в первую шестёрку и побороться там с лидерами нашего чемпионата.

Александр НАГОЛЮК

Источник — Sport.ua

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