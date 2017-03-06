«У Динамо провальная трансферная кампания? А когда она не провальная?»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко прокомментировал переход Жуниора Моареса в китайскую Суперлигу и оценил в целом трансферную политику киевского «Динамо».

- Мораес уезжает из «Динамо» счастливым. В «Динамо» все просто: если ты в составе, то ты для президента классный. Если нет, то все - извини. Трансфер Мораеса может обойтись китайцам в 10 миллионов? Человека из запаса невозможно продать за такие деньги. Да, он лучший бомбардир чемпионата - так это у нас такой чемпионат. Хотя, если Жуниор проявит себя в Китае, то за него дадут и 20 миллионов. Но надо реально смотреть на вещи.

Гладкий оказался не нужен, Громов не нужен. Зачем их брали? Сколько раз Громов выходил в основе? А Гладкий? Когда себя проявлять? Нормальный футболист не может заиграть в хорошей команде. Провальная трансферная компания «Динамо»? А когда она не провальная? Это смело можно назвать аматорством. У нас кто покупает? Игорь Суркис. И продает тоже он, хотя есть агенты и контракты. Ярмоленко, мне кажется, до сих пор плюется, почему он не уехал. Хотя, может, успокоился, потому что у него серьезный контракт.