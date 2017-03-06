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Алексис Санчес хочет уйти из Арсенала из-за конфликта с партнерами

Футболист попросил продать его в ближайшее трансферное окно

  • 06.03.2017 12:57
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mirror.co.uk. Алексис Санчес
© mirror.co.uk. Алексис Санчес

28-летний форвард лондонского «Арсенала» Алексис Санчес заявил руководству о своем желании покинуть клуб в летнее трансферное окно.

У футболиста произошел конфликт с партнерами по команде после поражения от «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:5). Особенно сильно Санчес повздорил с Окслейд-Чемберленом. Несмотря на то, что наставник «канониров» провел с Алексом беседу, тот не перестал конфликтовать с партнерами и после поражения. Санчес, в частности, досрочно покинул одну из тренировок после ссоры с одноклубниками.

В текущем сезоне Алексис Санчес провел за «Арсенал» 35 матчей во всех турнирах, где забил 20 мячей и отдал 17 голевых передач.

Ориентировочная цена футболиста составляет €65 миллионов.

Источник — The Times

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