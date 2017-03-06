Виктор ЛЕОНЕНКО: «Заря пропустила только с глупого пенальти»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко поделился своими мыслями по поводу матча между «Зарей» и «Ворсклой» (2:1).
- В этом матче я бы поставил 5 баллов защитникам обеих команд. «Заря» получила такую оценку, потому что пропустила только с глупого пенальти. Гречишкин не сбивал соперника – ему не повезло. Что касается оценки для защитников «Ворсклы», то следует смотреть на количество сейвов от Шуста. Богдан спас один раз, со всеми остальными моментами справлялась оборона.
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ніхто ненаграв на перемогу, трошки більше було фарту на стороні Зорі,от і все.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.