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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Заря пропустила только с глупого пенальти»

Специалист похвалил действия «Зари» и «Ворсклы» в обороне

  • 06.03.2017 12:48
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  • 1 комментария
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Sport.ua. Виктор Леоненко
© Sport.ua. Виктор Леоненко

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко поделился своими мыслями по поводу матча между «Зарей» и «Ворсклой» (2:1).

- В этом матче я бы поставил 5 баллов защитникам обеих команд. «Заря» получила такую оценку, потому что пропустила только с глупого пенальти. Гречишкин не сбивал соперника – ему не повезло. Что касается оценки для защитников «Ворсклы», то следует смотреть на количество сейвов от Шуста. Богдан спас один раз, со всеми остальными моментами справлялась оборона.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 06.03.2017 13:04
    0
    А забила з якого? Якого не було і помилкоюГолкіпера (в 1-му взяттяВоріт)?
    Ніхто ненаграв на перемогу, трошки більше було фарту на стороні Зорі,от і все.
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