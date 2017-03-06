Виктор ЛЕОНЕНКО: «Заря пропустила только с глупого пенальти»

поздно, батя, пить боржоми, когда почки отказали

Ну що Ахметов, до годувався гуманітаркою бандитів? Краще б на ті гроші модернізував армію і відби...

Не прошло и три года как до него дошло что захватчики...лет через десять признает что пу есть ху

ишь как запел, захватники уже 3 года там маринуются, а он только сейчас чехлы снял.