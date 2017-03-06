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ДЕНИСОВ: «Захватчики забирают у нас не Донбасс Арену, а надежду»

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов прокомментировал захват «Донбасс Арены»

  • 06.03.2017 12:42
  • 2504 просмотров
  • 16 комментария
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mediananny.com. Александр Денисов
© mediananny.com. Александр Денисов
Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов прокомментировал захват «Донбасс Арены» и базы горняков в Донецке боевиками.
 
«Захватчики включили освещение на «Донбасс Арене», цинично играя на чувствах болельщиков. Они там собираются играть в футбол.
 
Могу сказать не только как ведущий программы, но и болельщик «Шахтера» – тем, кто захватил «Донбасс Арену», не нужен мир, им не нужен «Шахтер», они не ждут его возвращения. Они хотят уничтожить последние символы прежней мирной жизни Донбасса, хотят уничтожить главный символ Донбасса – донецкий «Шахтер». Сейчас они забирают у нас не «Донбасс Арену» – они забирают у нас последнюю надежду. Они режут душу болельщиков без наркоза – лично я им этого никогда не прощу», – сказал Денисов.

Источник — Великий футбол

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Комментарии
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 06.03.2017 12:47
    +21
    Норм Ахметов построил стадион для сепаров, а если б вначале придушил ету заразу то ничего бы и не было
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    minke
      minke, 06.03.2017 12:50
    +23
    То есть Пенисов смерти тысяч украинцев простил, а то что включили свет на Ахмет-арене - не простит?
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    KievRus1969
      KievRus1969, 06.03.2017 12:53
    -15
    ....«Захватчики включили освещение на «Донбасс Арене», цинично играя на чувствах болельщиков. Они там собираются играть в футбол....
    А для чего строили Д_А, если не для этого. Пусть играют в футбол, беды никакой не вижу.
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 06.03.2017 12:55
    +19
    Ага, коли рижого майно не трогали, то окупації не було, а було відстоювання людей своєїПозиції, а коли рижого прокинули на заводи,стадіон і базу зразу окупація.
    Потрібно срочно - ГУДІТИ.
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    Віталій Чернов
      Віталій Чернов, 06.03.2017 13:00
    +16
    тем, кто захватил «Донбасс Арену», не нужен мир, им не нужен «Шахтер», они не ждут его возвращения. Они хотят уничтожить последние символы прежней мирной жизни Донбасса, хотят уничтожить главный символ Донбасса – донецкий «Шахтер». ..........КАК ЖАЛЬ ЧТО ТОЛЬКО СЕЙЧАС ДО ТЕБЯ ДОШЛО...
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 06.03.2017 13:04
    +13
    Уже "захватчики" а не "вооруженные люди"... Скільки ще повинно пройти часу, відбутися вбивств та віджимань майна, щоб східна вата почала називати речі своїми іменами ? ... може через 2-3 роки гендир заговорить про російсько-терористичні війська та окупантів?
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    Tramp2017
      Tramp2017, 06.03.2017 13:05
    -12
    Віталій Чернов, 06.03.2017 13:00
    тем, кто захватил «Донбасс Арену», не нужен мир, им не нужен «Шахтер», они не ждут его возвращения. Они хотят уничтожить последние символы прежней мирной жизни Донбасса, хотят уничтожить главный символ Донбасса – донецкий «Шахтер». ..........КАК ЖАЛЬ ЧТО ТОЛЬКО СЕЙЧАС ДО ТЕБЯ ДОШЛО...
    Сынок, надо как-то определиться. То ли сепары ну и т.д., то ли наши родные люди.
    И потом, для тебя какая разница, кому принадлежит Д-А, главное что-бы продолжали играть в футбол.
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    Tramp2017
      Tramp2017, 06.03.2017 13:08
    -16
    M-E-S-S-E-R, 06.03.2017 13:04
    Уже "захватчики" а не "вооруженные люди"... Скільки ще повинно пройти часу, відбутися вбивств та віджимань майна, щоб східна вата почала називати речі своїми іменами ? ... може через 2-3 роки гендир заговорить про російсько-терористичні війська та окупантів?
    Ну да, у них шпионы, у нас разведчики. У них рейдеры-захватчики, у нас удачливые бизнесмены-патриоты.
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    darvey77
      darvey77, 06.03.2017 13:08
    +8
    а вот пусть теперь хозяин обьяснит террористам что он всегда был за рюзький мир
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    ding01
      ding01, 06.03.2017 13:16
    +6
    прозрели на третий год называется...
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    Anton Semchishin
      Anton Semchishin, 06.03.2017 13:34
    +3
    Мда.Немецко-фашистские захватчики. Но так-то вот эти сопли "отобрали надежду" от взролых мужиков, которые, как известно, порожняк не гонят - это просто комедия какая-то.
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    space1961
    space1961, 06.03.2017 13:39
    +6
    KievRus1969,-А для чего строили Д_А, если не для этого. Пусть играют в футбол, беды никакой не вижу
    Tramp2017,
    И потом, для тебя какая разница, кому принадлежит Д-А, главное что-бы продолжали играть в футбол.
    винторогие,вы хоть руки меняйте))))
    кстати винторогие,На дворе был 1973-й год, сборные СССР и Чили боролись за путевку на чемпионат мира-1974.-ведь отказались с фашистами(рашистами) играть
    -а вы мурчите , "главное что-бы продолжали играть в футбол.")))
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    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 06.03.2017 13:43
    +5
    ишь как запел, захватники уже 3 года там маринуются, а он только сейчас чехлы снял.
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    Karadok
    online
    Karadok, 06.03.2017 13:53
    +1
    Не прошло и три года как до него дошло что захватчики...лет через десять признает что пу есть ху
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    Webracer
    online
      Webracer, 06.03.2017 13:55
    0
    Ну що Ахметов, до годувався гуманітаркою бандитів? Краще б на ті гроші модернізував армію і відбили б і стадіон, і твої підприємства і нашу землю!
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    ihateyoubaby
    online
      ihateyoubaby, 06.03.2017 13:58
    0
    поздно, батя, пить боржоми, когда почки отказали
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