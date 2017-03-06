ДЕНИСОВ: «Захватчики забирают у нас не Донбасс Арену, а надежду»

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов прокомментировал захват «Донбасс Арены» и базы горняков в Донецке боевиками.
«Захватчики включили освещение на «Донбасс Арене», цинично играя на чувствах болельщиков. Они там собираются играть в футбол.
Могу сказать не только как ведущий программы, но и болельщик «Шахтера» – тем, кто захватил «Донбасс Арену», не нужен мир, им не нужен «Шахтер», они не ждут его возвращения. Они хотят уничтожить последние символы прежней мирной жизни Донбасса, хотят уничтожить главный символ Донбасса – донецкий «Шахтер». Сейчас они забирают у нас не «Донбасс Арену» – они забирают у нас последнюю надежду. Они режут душу болельщиков без наркоза – лично я им этого никогда не прощу», – сказал Денисов.
Источник — Великий футбол
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А для чего строили Д_А, если не для этого. Пусть играют в футбол, беды никакой не вижу.
Потрібно срочно - ГУДІТИ.
И потом, для тебя какая разница, кому принадлежит Д-А, главное что-бы продолжали играть в футбол.
Tramp2017,
И потом, для тебя какая разница, кому принадлежит Д-А, главное что-бы продолжали играть в футбол.
винторогие,вы хоть руки меняйте))))
кстати винторогие,На дворе был 1973-й год, сборные СССР и Чили боролись за путевку на чемпионат мира-1974.-ведь отказались с фашистами(рашистами) играть
-а вы мурчите , "главное что-бы продолжали играть в футбол.")))
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