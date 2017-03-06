СУРКИС: «Хачериди проигрывает конкуренцию, но он парень с характером»

Президент «Динамо» Игорь Суркис в эфире программы «Профутбол» прокомментировал ситуацию с защитником киевской команды Евгением Хачериди, который дважды подряд не попал даже в заявку на матч.

«Наверное, он проигрывает конкуренцию. Наверное, Сергей Станиславович считает, что те люди, которые сегодня играют, лучше готовы. Он тоже рискует, самое главное — результат, согласитесь.

Хачериди должен понять, что сегодня уже не тот момент, когда он безоговорочно был на этом месте, в каком бы состоянии он ни был. Сегодня есть конкуренция, думаю, эти ребята ему ни в чем не уступят. Говорить о том, что он великий... Может, он и был великим, но на сегодняшний день в футболе нужно постоянно это доказывать. Он две игры даже не попал в восемнадцать. Будет играть за дубль, что ли? Это его выбор.

Сложно воспитывать игрока. Когда ему было 18, 19, 20 лет, я его пытался воспитывать, но когда человку 30 лет... У него остается еще полтора года контракта. Хотя он говорит, что год. Но у него ровно полтора года контракта. Его контракт истекает 1 июля 2018 года. Я думаю, что он парень с характером, возьмется за голову. Не будет просиживать и ждать в конце месяца зарплату, а будет конкурировать. Он защитник хороший, один из лучших украинских защитников в нашем чемпионате», – считает Суркис.