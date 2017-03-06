Максим КАЛЕНЧУК: «При Монзуль старались быть аккуратными в выражениях»

После победной игры со «Звездой» капитан «Стали» Максим Каленчук дал интервью клубной пресс-службе.

- Максим! 3:0 – это хороший подарок для болельщиков. А что означает эта победа для команды?

- Для нас это очень важная победа в психологическом плане. Команда давно не выигрывала, поэтому мы очень хотели порадовать победой тренера, руководство и, конечно же, наших болельщиков.

- «Сталь» в первом тайме и во втором была двумя разными командами. Чем вас «накормили» в перерыве?

- Первый тайм мы играли против ветра. Плюс ждали ошибки соперника, а до перерыва их не было. А во втором тайме, выполнив тренерскую установку, мы сумели использовать все предоставленные нам шансы.

- В игре со «Звездой» судейскую бригаду возглавляла Екатерина Монзуль. Приходилось ли по ходу встречи, да еще и накануне 8 марта, «поздравлять» ее на «футбольном» языке?

- Старались быть аккуратными в выражениях, все же на футбольном поле находилась женщина. Пользуясь случаем, поздравляю всех женщин с наступающим 8 марта. Все, что мы делаем, это для них.

- В последнее время в СМИ появилось немало негативной информации об обстановке в команде. Что можешь сказать по этому поводу?

- Могу сказать, что все сейчас в команде хорошо - работаем, как и прежде. Никаких неразрешимых проблем нет. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, которые нас постоянно поддерживают. Для нас это очень важно, пусть их и не очень много. Для болельщиков мы готовы делать все возможное и даже невозможное.