Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Анатолий МУЩИНКА: «Понял, что тренировать - это не мое»

Автор первого гола в чемпионатах Украины рассказал о своей карьере и жизни после нее

  • 06.03.2017 11:43
  • 157 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Сегодня Спорт
© Сегодня Спорт
6 марта 1992 года в Одессе в матче «Черноморец» – «Карпаты» (2:2) Анатолий Мущинка стал автором первого гола в истории чемпионата независимой Украины.
 
- Чем я сейчас занимаюсь? Переезжаю из Германии, где прожил 23 года, в родное Мукачево, – говорит 46-летний Мущинка, который вскоре после того исторического, первого гола в ЧУ в 1992-м, уехал в ФРГ, где 10 лет играл за «Хомбург» и «Саарбрюккен» и принял немецкое гражданство. – Правда, возникли проблемы с визой для пребывания в Украине, – продолжает экс-полузащитник «Карпат». – Но вроде бы потихоньку они решаются. Можно сказать, я уже не в Германии, но еще не в Украине.
 
- А физически где в данный момент находитесь?
- В немецком Хомбурге. Дочка попросила приехать, чтобы помочь ей в некоторых вопросах.
 
- Почему решили вернуться в Украину?
- Дети уже выросли, окончили институты, работают — словом, крепко стоят на ногах. А у меня в Украине дом, мама. Папа, увы, недавно умер.
 
- Потянуло домой?
- У меня постоянно было настроение – что я в Германии временно. Сперва приехал денег заработать. Потом дети пошли в немецкую школу – и я не мог уже отсюда уехать. И вот, дети выросли. И ты сидишь, смотришь – а что мне здесь? Поеду в Украину, посмотрю, что там творится.
 
- Знаю, что уже посмотрели – не передумали возвращаться?
- Ну как, я ведь все уже подготовил для переезда. Не передумал – просто немного разочаровался. Думал, после того нашего Майдана все немного поменяется, убеждал в этом проживающих в Украине родственников. А они мне: «Да забудь». И теперь сам вижу: одно бла-бла-бла...
 
- С чем вы столкнулись?
- Взять хотя бы миграционную службу. Мне нужно было встать на учет, получить разрешение на проживание в Украине. Ну и меня начали гонять – идите туда, возьмите то, а то на самом деле – не то, поедьте в Германию за тем-то, а еще не хватает вот этого... Бюрократия есть в каждой стране. Но там если по закону – то по закону. А в Украине есть закон, но, оказывается, каждый человек, который сидит за столом, смотрит на закон по-своему. А иногда и вообще не смотрит. Но то такое...
 
- Дом в Мукачево – родительский или сами построили?
- Я начал его строить в году 1991-м, когда играл в «Карпатах». А полгода назад стал доводить его до конца. Стены были, крыша тоже, хотя ее пришлось менять. А вот внутри не было ничего. Отоплением, паркетом занимались обученные люди, а вот поклейку обоев, покраску я взял на себя.
 
- Правда, что в Германии после футбольной карьеры вы работали в строительном гипермаркете?
- Я понял, что тренерство – не мое. Решил осваивать что-то другое. Два года учился в техникуме на Burokaufmann – это типа менеджер по продажам. Один хороший знакомый устроил меня в гипермаркете Praktiker. Они меня планировали даже отправить работать в Украину, поскольку открывали там свои магазины. Но не сложилось. Во-первых, жена, как узнала, что я буду приезжать из Украины в Германию лишь раз в полгода, запротестовала – это развалит семью. Она тогда еще не могла поехать со мной, так как дети были маленькие. А когда они выросли, фирма уже развалилась.
 
- Кем же вы работали?
- 12 лет был заведующим в экспериментальном магазине, без покупателей, как выставочный зал. Нам привозили новые товары, выставляли их – и когда всем все нравилось, то по такой же схеме выставляли товары во всех 106 наших магазинах в Германии.
 
- На этой работе вы себя вообще в своей тарелке чувствовали?
- Это была просто идеальная для меня работа, так как я люблю что-то ремонтировать, сваривать.
 
- Чем занимались после банкротства фирмы?
- На полтора года меня перевели в IT-отдел.
 
- Вы были айтишником?
- Я был помощником – устанавливал в магазинах компьютеры, инсталлировал программное обеспечение. Интересно было. Я с компьютером вообще-то не очень хорошо был знаком, но за это время сдружился.
 
- Еще и компьютер освоили... А ведь многие футболисты, завершив карьеру, просто спиваются.
- Футболисты рассчитывают стать тренером, но не у всех получается. А что-то другое делать не умеют или не хотят, вот и заглядывают в стакан: тогда все проблемы исчезают. У меня были способности, помимо футбола. Поэтому легче было перестроиться.
 
- В Мукачево уедете с женой?
- Да. Мне было проще, так как я 23 года настраивался на это. Наташе – намного сложнее: она уже обросла знакомыми, работала в Германии тренером по гимнастике – дети, родители к ней очень хорошо относились. Тяжело все это бросать. Мы как думали в 1993-м: едем в Германию на год, два, три. И теперь жена говорит: «Я думала, возвращение – еще не скоро. А тут раз — ехать в Украину, где почти никого не знаешь». Пока мы там, и правда, чужие. Но, надеюсь, ситуация поменяется.
 
- А сами чем в последнее время занимались?
- Полтора года был на больничном – занимался своими искривленными ногами. Сколько себя помню, говорили: вот, у футболистов кривые ноги – на немецком это O-Beine, ноги колесом. 20 лет я играл – и была односторонняя нагрузка на колени: на внутреннюю сторону – 70%, на внешнюю – всего 30%. Поэтому внутренние хрящи износились в три раза быстрее. Я начал ощущать тупую боль. Врачи сказали: «Надо выпрямлять ноги. И нагрузка станет равномерной». Сделали операцию – вырезали кусочек кости на одной ноге и другой, три месяца на костылях. И теперь мне реально легче.
 
- Это по страховке?
- Конечно. В Германии она обязательная для всех. Каждый месяц на нее идет 15-16% от зарплаты – половину платит работник, половину работодатель.
 
- В свои 46 играете в футбол?
- Часто звонят: «Пошли, поиграем за ветеранов». Я отвечаю: «Ребята, мне еще нужны мои ноги. Не хочу довести себя до ручки».
- У вас две дочки – Кристина и Элина. Почему младшую, Элину, так назвали?
- Она родилась уже в Германии. И нам сразу в роддоме сказали: «Назовите имя девочки, потому что мы должны выписать свидетельство о рождении». Мы до последнего не знали пол ребенка. А тут – имя! Рядом стояла русскоговорящая акушерка. «Алина» – предложила она. Нам не понравилось. «А Элина?». «Неплохо, пусть будет», – решили мы. Ей сейчас 22, а старшей 27. Обе, как и жена, занимались спортивной гимнастикой. Элина – с удовольствием, Кристину приходилось немного подгонять. Элина не раз была чемпионкой по юношам. Дальше карьера не пошла. Но благодаря тому, что она спортивная девушка, знает украинский, русский, английский, французский языки – ей удалось поступить в полицейский институт при конкурсе 10 человек на место. И сейчас она работает патрульной. А заочно учится на психолога, потому что хочет пойти в криминальную полицию: составлять там портреты преступников. Ну а старшая дочь выучилась банковскому делу, но решила, что для нее этого мало. Получила правовое образование. И сейчас она – экономический юрист во Франкфурте.
 
- Элина и на криминальные разборки выезжает?
- У нее все, как у патрульных: оружие, машина, напарник. Она невысокая, как и я, но мощная. Бывали случаи, когда ей приходилось доставать оружие – потому что на нее бежали с ножом.
 
- По-отечески не отговаривали ее от этой работы?
- Я не могу. Это в Украине есть такая слепая система, когда родители решают за детей, где им учиться. Устроили ребенка, где был блат, он там со слезами проучился, а потом сказал: «Оно мне не надо, хочу быть шофером». Понятно, в роботе полицейского всякое может случиться. Но от этого не застрахован никто.
 
- Правда, что за 23 года в Германии вы стали экспертом по пиву?
- Ну, эксперт – громко сказано. Но свыше ста сортов испробовал. Учитывая, что в Германии их около пяти тысяч, не знаю – выдержит ли моя печень (смеется). Просто немецкое пиво – это пиво, в отличие от украинского. Моя дочка часто ездит по Германии и всегда привозит мне бутылочку-две. У каждого пива тут – свой вкус. Нет одинакового.
 
- Виктор Леоненко за раз выпивал до семи литров пива. А вы?
- Нет-нет, бутылочку-две. Причем по 0,3 литра. Пока пиво газированное, оно вкусное. А если берешь 0,5, ты его сразу не можешь все выпить, остается 200-300 граммов – и оно уже никакое. Поэтому немцы предпочитают маленькие бутылочки.
 
- Украинское пиво по сравнению с немецким – это что?
- Головная боль. Выпил бутылку, а голова болит так, словно выпил целый ящик.
 
- Как будете обходиться без немецкого пива в Мукачево?
- У меня дома есть виноградники, перейду на свое вино. Я угощал уже им родственников во Львове: все сказали: «Супер! Толя, если есть еще, привези!».
 
- Не могу не спросить о футболе. Наверное, после «золота» юношеского ЧМ-1987, дубля «Динамо» и основы «Карпат» вы рассчитывали в Германии на большее, чем выступление во втором дивизионе?
- В «вышку» тяжело было попасть, потому что там был лимит на легионеров. Хотя меня приглашали в «Майнц», рвавшийся в Бундеслигу, но из «Хомбурга» не отпустили – контракт. Кстати, в середине 90-х звали в Украину, обещали сумасшедшие подъемные. Я ответил: «Сегодня вы мне их дадите, а завтра заберете». Рад, что тогда не поехал в Украину: мог лишить перспективы своих детей.
 
- Давайте теперь о знаковой дате – 6 марта 1992 года...
- А что в этот день случилось?
 
- Шутите? Вы забили первый гол в истории чемпионата независимой Украины!
- Честно, даже не могу вспомнить, как его забивал. Мне рассказывали, мол, сместился с фланга и пробил левой. Но хоть убейте, не вспомню, как оно было.
 
- Для вас это был особенный матч – или матч как матч?
— Тогда мне был 21 год, на эту тему не задумывался. Сейчас уже понимаешь – творилась история.
 
- Каким вам запомнился Лобановский, когда вы играли в дубле «Динамо»?
- Его все боялись. Даже такие великие люди, как Яремчук, Рац. Когда он кушал в столовой, никто не осмеливался зайти – ждали, пока он поест. Как-то мы играли дублем, не очень удачно, Лобановский зашел в перерыве в раздевалку – и как выписал нам! Думаю, теперь бы его диктаторский стиль не прошел – игроки, зарабатывающие миллионы, сказали бы просто «не надо нас учить». У меня в Германии был похожего плана тренер: молодежь его не приняла, и он просто исчез из футбола.
 

Источник — Сегодня Спорт

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.