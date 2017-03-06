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Антонио КОНТЕ: «Будем биться за победу в АПЛ и выход в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Челси» рассказал о задачах команды в оставшейся части сезона

  • 06.03.2017 11:40
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ФК Челси
© ФК Челси

Антонио Конте рад тому, что его команда близка к достижению первой цели на сезон и готова вернуться в Лигу Чемпионов.

Главный тренер «Челси» сообщил, что борьба за попадание в элитный еврокубковый турнир была ключевой целью команды, но с учетом уровня АПЛ и количества команд, которые претендуют на топ-4, это всегда непросто осуществить.

«С самого начала сезона мы стараемся биться до последних туров за победу в АПЛ и за попадание в Лигу Чемпионов на будущий год, — говорит Конте. — Это наша цель, но, несомненно, это будет непросто, и с начала сезона 6 сильных команд бьются за победу в чемпионате и за попадание в Лигу Чемпионов».

«Не забывайте, что две из этих команд в следующем сезоне не попадут в ЛЧ. Поэтому крайне сложно выиграть титул в этом чемпионате. И пробиться в Лигу Чемпионов тоже нелегко».

Однако Конте считает, что «Челси» полностью соответствуют рангу такого турнира, и приводит в пример матч с участием одного из прямых конкурентов «синих» в АПЛ.

«Я смотрел матч «Манчестер Сити» с «Монако», потому что снова хотел погрузиться в атмосферу Лиги Чемпионов. Для меня и моих игроков Лига Чемпионов должна быть актуальна в каждом сезоне. Этот турнир должен быть привычным для нас, и мы приложим максимум усилий, чтобы попасть туда на будущий год. Это выдающийся турнир для всех игроков, клубов и тренеров. Мы хотим остаться на нынешней позиции и постараемся побороться за победу».

Следующим соперником «синих», которые стремятся в Лигу Чемпионов, будет «Вест Хэм». Сегодня вечером «Челси» сыграет с командой Славена Билича на «Лондон Стэдиум». Конте прекрасно осведомлен о том, насколько «молотобойцы» могут быть опасны, поскольку уже проигрывал в нынешнем сезоне на этом стадионе в рамках Кубка Лиги. Но итальянский тренер уверен, что его команда полностью готова к новому испытанию.

«Игра с «Вест Хэмом» очень важна для нас. В прошлом матче они сыграли против нас очень спокойно. Возможно, это может произойти и сегодня вечером, но по этой причине мы готовимся к подобной ситуации. Этот матч может получиться очень сложным».

Источник — ФК Челси

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