Дмитрий ГРЕЧИШКИН: «Мы сделали правильные выводы из игры с Динамо»

Полузащитник луганской «Зари», автор шикарного гола в ворота «Ворсклы» Дмитрий Гречишкин поделился своим мнением от игры против полтавчан:

- Трудная была игра. В Полтаве всегда играть непросто. Это хорошая, боевая команда. Были забиты неплохие голы. Все они, к слову, были проведены со стандартных положений. Считаю, что победили заслуженно.

- Матч получился достаточно динамичным. Если бы таких игр было больше, то и чемпионат стал бы зрелищнее…

- Полностью согласен с этим. Вдвойне приятнее выигрывать в таких играх, когда против тебя играет такая хорошая команда. Положительно отмечу «Ворсклу». Они играли достойно. Имели поддержку в домашних стенах со стороны болельщиков, но победа досталась нам.

- После игры с «Динамо», Юрий Вернидуб сказал, что забив гол первыми, мы прижались к своим воротам. Сегодня же, забив два гола, подобного не случилось…

- Вы абсолютно правильно отметили. Мы детально разобрали игру с «Динамо». Сделали правильные выводы, судя по тому, как сыграли вчера.

- Кроме победы, поздравляем тебя ещё и с сотым проведённым матчем в Премьер-лиге…

- Это была юбилейная для меня игра. Вдвойне приятно, что мне удалось забить, а команде победить.

- Ты забил красивый гол. Расскажи подробнее об этом моменте…

- Сначала, если честно, собирался делать навес. Но Юрий Николаевич подсказал мне и предложил попробовать пробить в створ, что я и сделал. Почему бы и нет? Получился интересный гол.

- Забивал ранее подобные мячи?

- Нет. Такой гол стал первым в моей карьере.

- В Полтаве нас поддерживал и наш фан-сектор. Пусть и немногочисленный, но люди приезжают из различных уголков страны поддержать нас… Кроме того, возле телевизоров собралась целая армия болельщиков…

- Большое спасибо. Мы, в свою очередь, своей игрой пытались их отблагодарить. Вдвойне приятно тем, кто болеет за «Зарю», что нам удалось победить в Полтаве. Если смотреть на турнирную таблицу, то сейчас мы закрепились на третьем месте, увеличили отрыв от «Александрии» и с хорошими эмоциями идём дальше. Немного порадуемся этой победе и будем готовиться к следующей игре против «Шахтёра».