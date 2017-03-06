Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Дмитрий ГРЕЧИШКИН: «Мы сделали правильные выводы из игры с Динамо»

Хавбек «Зари» доволен победой над полтавской «Ворсклой» (2:1)

  • 06.03.2017 11:32
  • 80 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Заря. Дмитрий Гречишкин
© ФК Заря. Дмитрий Гречишкин

Полузащитник луганской «Зари», автор шикарного гола в ворота «Ворсклы» Дмитрий Гречишкин поделился своим мнением от игры против полтавчан:

- Трудная была игра. В Полтаве всегда играть непросто. Это хорошая, боевая команда. Были забиты неплохие голы. Все они, к слову, были проведены со стандартных положений. Считаю, что победили заслуженно.

- Матч получился достаточно динамичным. Если бы таких игр было больше, то и чемпионат стал бы зрелищнее…
- Полностью согласен с этим. Вдвойне приятнее выигрывать в таких играх, когда против тебя играет такая хорошая команда. Положительно отмечу «Ворсклу». Они играли достойно. Имели поддержку в домашних стенах со стороны болельщиков, но победа досталась нам. 

- После игры с «Динамо», Юрий Вернидуб сказал, что забив гол первыми, мы прижались к своим воротам. Сегодня же, забив два гола, подобного не случилось…
- Вы абсолютно правильно отметили. Мы детально разобрали игру с «Динамо». Сделали правильные выводы, судя по тому, как сыграли вчера.

- Кроме победы, поздравляем тебя ещё и с сотым проведённым матчем в Премьер-лиге…
- Это была юбилейная для меня игра. Вдвойне приятно, что мне удалось забить, а команде победить.

- Ты забил красивый гол. Расскажи подробнее об этом моменте…
- Сначала, если честно, собирался делать навес. Но Юрий Николаевич подсказал мне и предложил попробовать пробить в створ, что я и сделал. Почему бы и нет? Получился интересный гол.

- Забивал ранее подобные мячи?
- Нет. Такой гол стал первым в моей карьере.

- В Полтаве нас поддерживал и наш фан-сектор. Пусть и немногочисленный, но люди приезжают из различных уголков страны поддержать нас… Кроме того, возле телевизоров собралась целая армия болельщиков…
- Большое спасибо. Мы, в свою очередь, своей игрой пытались их отблагодарить. Вдвойне приятно тем, кто болеет за «Зарю», что нам удалось победить в Полтаве. Если смотреть на турнирную таблицу, то сейчас мы закрепились на третьем месте, увеличили отрыв от «Александрии» и с хорошими эмоциями идём дальше. Немного порадуемся этой победе и будем готовиться к следующей игре против «Шахтёра».

Источник — ФК Заря

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.