Костевич помог Леху обыграть лидера

В 24-м туре Экстраклассы на десерт оставили два матча, в которых участвовали и представители Украины. Так, днем Ягеллония Дмитрия Хомченовского разбила — 4:1 одного из аутсайдеров чемпионата, Шленск, что позволило команде из Белостока вернуть себе вторую строчку в турнирной таблице. Экс-полузащитник Зари провел на поле последние 15 минут и результативными действиями не отметился.

А вечером веселенький поединок выдали Лех (четвертое место) и Лехия (первое). Честно сказать, скучаешь по таким эмоциям на футбольном поле. Трибуны 45-тысячного красавца стадиона в Познани были практически заполнены. И футболисты не могли подвести свою торсиду. Несмотря на то, что был забит всего один гол, эта игра, наверное, не оставила равнодушным никого. В ней было достаточно моментов, но самое интересное, что в составе Лехии произошло сразу три удаления (два полевых игрока и запасной вратарь). К тому времени, а это был период с 76-й по 78-ю минуту, команда Владимира Костевича, отыгравшего пятый кряду полный матч, выигрывала.

Учитывая силу соперника, потенциальный кандидат в сборную Украины нечасто наведывался к штрафной Лехии, зато надежно действовал на своей левой бровке при обороне. Хотя уже в компенсированное время он мог поразить цель, но в контратаке с убойной позиции попал в защитника. 1:0.

Этот выигрыш позволил Леху снова выйти на третье место, а его отставание от лидера теперь составляет всего два очка.